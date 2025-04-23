"Лишаются пол-лица". Онколог рассказала, что бывает, если тянуть с обращением к врачу

Треть всех раковых опухолей можно заподозрить при поверхностном осмотре

23 апреля 2025, 06:15, ИА Амител

Врач осматривает женщину / Изображение сгенерировано с помощью нейросети DALL-E / amic.ru

В Алтайском крае объявлена война запущенным опухолям наружных локализаций. Эту тему обсуждали на последней онкологической конференции в краевом онкодиспансере. Об излечении таких больных не может быть и речи. А вот ранняя диагностика этих же видов рака дала бы шанс пациентам на радикальную помощь и выход в длительную – во многих случаях пожизненную – ремиссию.

Что такое наружные локализации в онкологии, почему они бывают запущенными и как с этим бороться, amic.ru рассказала заведующая поликлиникой "Надежда" алтайского онкодиспансера Татьяна Синкина.

Глаз – диагностический алмаз

Опухоли наружных локализаций – это патологии, которые можно увидеть простым глазом или найти без применения специального диагностического оборудования. Во многих случаях заподозрить неладное может сам человек. Заподозрить – и показаться врачу.

"Но не тут-то было! – разводит руками врач. – Анализ запущенности показывает, что главная причина таких случаев – это позднее обращение пациентов. Надеются, что само пройдет. Или подозревают рак, но боятся такого диагноза и последующего лечения. В ситуациях, когда злокачественный процесс протекал бессимптомно, при расспросе часто выясняется, что человек не помнит, когда последний раз был в своей поликлинике, был осмотрен в смотровом кабинете".

По оценкам онкологов, в Алтайском крае доля запущенных случаев среди всех наружных локализаций в 2024 году составила чуть менее 21%. Почти тысяча человек. Цифра, сопоставимая с общероссийским показателем, но, по мнению федерального Минздрава, – недопустимая. Особенно в свете задач национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", ведь именно запущенные случаи дают наибольший процент смертности.

Поэтому для оценки онкологической помощи в регионах с этого года выделен дополнительный контрольный показатель – доля опухолей наружных локализаций, выявленных на первой стадии.

Также усилен контроль за медицинскими организациями первичного звена, ведь первичная диагностика злокачественных новообразований – это их прерогатива.

Локализации рака, которые относятся к наружным:



– кожа;

– слизистая полости рта (губы, язык, ротоглотка, небо, миндалины, десны, слюнные железы и т.п.);

– мягкие ткани головы и шеи (ухо, нос и т.п.);

– молочные железы – как у женщин, так и у мужчин;

– шейка матки, влагалище;

– половой член;

– прямая кишка;

– щитовидная железа;

– лимфоузлы.

Очевидные агрессоры

Так что же такое эта пресловутая запущенность? Большинство скажет – опухоли больших размеров. Чаще всего – да. Но есть нюанс. Иногда первичная опухоль бывает настолько мизерной, что ее не "видит" даже тяжелое высокотехнологичное оборудование – симптомы болезни дают метастазы, а уже через них онкологи находят первичный очаг.

Кстати, наличие метастазов тоже частое, но совсем не обязательное условие запущенности.

Опухоль может быть локализована только в одном органе, но при этом патологический процесс охватывает его весь. Например, при отечно-инфильтративной форме рака молочной железы вся грудь – набухшая, красная, болезненная, со втянутым соском и кожей по типу "лимонной корочки".

"Основной признак запущенности – это все-таки степень прорастания опухоли за пределы органа или слоя ткани, в котором она возникла. Для наружных локализаций это III или IV стадия процесса", – поясняет Синкина.

Для выставления стадии в онкологии используется формула TNM, где T – это размер и степень распространения первичной опухоли, N – поражение ближайших лимфоузлов, M – наличие отдаленных метастазов. Оцениваются все параметры в комплексе.

Одно лечится, другое калечится

Особенность лечения запущенных опухолей в том, что это всегда лишь сдерживание процесса – максимально возможное на данном этапе.

При этом лечение однозначно будет агрессивным для организма, так как риск метастазирования и рецидива заболевания у запущенных форм гораздо выше, чем у аналогичных процессов, выявленных на ранних стадиях.

"А еще запущенность – это высокий риск инвалидизации человека, – подчеркивает доктор. – Так, при запущенном раке молочной железы в большинстве случаев грудь удаляется полностью, что является большим стрессом для женщины. А при раке языка – если патологический процесс распространился в кости челюсти – во имя спасения жизни вообще можно лишиться пол-лица".

Как быстро опухоли наружных локализаций переходят в запущенную стадию?



У каждой локализации по-своему. В среднем от возникновения до запущенности опухоли проходит от полугода до года.



Есть опухоли, которые растут очень медленно, до нескольких лет. Например, рак щитовидной железы или рак кожи. А бывают онкопатологии мгновенного течения, когда в запущенную стадию процесс переходит буквально за пару недель. Например, меланома.



Скорость прогрессирования рака зависит и от возраста человека. У людей до 40–50 лет опухоли развиваются быстрее и агрессивнее, чем аналогичные процессы у пожилых пациентов.

Везде одинаково

В лечении запущенных опухолей наружных локализаций хирургия отходит на второй план, уступая место лекарственной и лучевой терапии.

"В последние годы в онкологии появились новые эффективные методы и препараты, в том числе и для запущенных случаев. Наш диспансер обеспечен ими в полной мере", – поясняет заведующая поликлиникой "Надежда".

Прежде чем назначить тот или иной протокол лечения, опухоль тщательно изучают. Доля морфологически верифицированных новообразований в Алтайском крае высокая – 96,1% по итогам прошлого года.

В особо сложных случаях, когда картина онкологического процесса нетипична, алтайские онкологи консультируются с коллегами из федеральных онкоцентров в формате телемедицинской консультации. Решение об этом принимается на врачебном консилиуме.

Выход там же, где и вход

Снизить долю запущенных опухолей наружных локализаций поможет повышение онконастороженности населения и медицинских работников, уверена Синкина:

"Нужно активно рассказывать об онконастороженности. У нас это все еще стигматизированная тема, наполненная мифами и страхами. По личному опыту знаю, что для многих пациентов диагностика рака – это что-то непременно из области высоких технологий, КТ, МРТ. А между тем простая методика осмотра в том же смотровом кабинете может дать существенный вклад в выявлении опухолей наружных локализаций на ранних стадиях", – обращает внимание Синкина.

В качестве других эффективных механизмов врач отметила онкоскрининги в рамках профилактических осмотров и диспансеризации. Это массовые обследования условно здоровых людей без признаков заболевания:

"Все, что нужно, – чтобы человек на них пришел! Тот же рак шейки матки развивается достаточно неспешно. Если хотя бы раз в год посещать гинеколога и сдавать мазок, патологические изменения можно поймать вовремя. До запущенной стадии нужно еще умудриться дожить, ведь при ухудшении процесса появляются симптомы: выделения, кровомазание, боль. А у нас бывают пациентки, которые попали в больницу по скорой, потому что уже не могли мочиться самостоятельно, так как опухоль проросла в мочевой пузырь".

При этом онкологи не только ратуют за усиление борьбы с опухолями наружных локализаций в медицинских организациях первичного звена, но и сами ищут эффективные кейсы для внедрения в регионе.

Так, на последней профильной конференции главный врач алтайского онкодиспансера Игорь Вихлянов рассказал коллегам об опыте медиков Кемеровской области, где удалось свести практически к нулю запущенность рака полости рта и гортаноглотки.

Там в стоматологических кабинетах установлены специальные спектрофлуоресцентные приборы, с помощью которых сканируется полость рта и по изменениям окраски светового пучка определяется наличие патологических участков, в том числе и предраков.

Оборудование недорогое, но дает отличный результат. Онкологи уже готовят для алтайского Минздрава предложение по оснащению стоматологических кабинетов нашего региона аналогичным оборудованием.