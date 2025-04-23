"Лишаются пол-лица". Онколог рассказала, что бывает, если тянуть с обращением к врачу
Треть всех раковых опухолей можно заподозрить при поверхностном осмотре
23 апреля 2025, 06:15, ИА Амител
В Алтайском крае объявлена война запущенным опухолям наружных локализаций. Эту тему обсуждали на последней онкологической конференции в краевом онкодиспансере. Об излечении таких больных не может быть и речи. А вот ранняя диагностика этих же видов рака дала бы шанс пациентам на радикальную помощь и выход в длительную – во многих случаях пожизненную – ремиссию.
Что такое наружные локализации в онкологии, почему они бывают запущенными и как с этим бороться, amic.ru рассказала заведующая поликлиникой "Надежда" алтайского онкодиспансера Татьяна Синкина.
Глаз – диагностический алмаз
Опухоли наружных локализаций – это патологии, которые можно увидеть простым глазом или найти без применения специального диагностического оборудования. Во многих случаях заподозрить неладное может сам человек. Заподозрить – и показаться врачу.
"Но не тут-то было! – разводит руками врач. – Анализ запущенности показывает, что главная причина таких случаев – это позднее обращение пациентов. Надеются, что само пройдет. Или подозревают рак, но боятся такого диагноза и последующего лечения. В ситуациях, когда злокачественный процесс протекал бессимптомно, при расспросе часто выясняется, что человек не помнит, когда последний раз был в своей поликлинике, был осмотрен в смотровом кабинете".
По оценкам онкологов, в Алтайском крае доля запущенных случаев среди всех наружных локализаций в 2024 году составила чуть менее 21%. Почти тысяча человек. Цифра, сопоставимая с общероссийским показателем, но, по мнению федерального Минздрава, – недопустимая. Особенно в свете задач национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", ведь именно запущенные случаи дают наибольший процент смертности.
Поэтому для оценки онкологической помощи в регионах с этого года выделен дополнительный контрольный показатель – доля опухолей наружных локализаций, выявленных на первой стадии.
Также усилен контроль за медицинскими организациями первичного звена, ведь первичная диагностика злокачественных новообразований – это их прерогатива.
Локализации рака, которые относятся к наружным:
– кожа;
– слизистая полости рта (губы, язык, ротоглотка, небо, миндалины, десны, слюнные железы и т.п.);
– мягкие ткани головы и шеи (ухо, нос и т.п.);
– молочные железы – как у женщин, так и у мужчин;
– шейка матки, влагалище;
– половой член;
– прямая кишка;
– щитовидная железа;
– лимфоузлы.
Очевидные агрессоры
Так что же такое эта пресловутая запущенность? Большинство скажет – опухоли больших размеров. Чаще всего – да. Но есть нюанс. Иногда первичная опухоль бывает настолько мизерной, что ее не "видит" даже тяжелое высокотехнологичное оборудование – симптомы болезни дают метастазы, а уже через них онкологи находят первичный очаг.
Кстати, наличие метастазов тоже частое, но совсем не обязательное условие запущенности.
Опухоль может быть локализована только в одном органе, но при этом патологический процесс охватывает его весь. Например, при отечно-инфильтративной форме рака молочной железы вся грудь – набухшая, красная, болезненная, со втянутым соском и кожей по типу "лимонной корочки".
"Основной признак запущенности – это все-таки степень прорастания опухоли за пределы органа или слоя ткани, в котором она возникла. Для наружных локализаций это III или IV стадия процесса", – поясняет Синкина.
Для выставления стадии в онкологии используется формула TNM, где T – это размер и степень распространения первичной опухоли, N – поражение ближайших лимфоузлов, M – наличие отдаленных метастазов. Оцениваются все параметры в комплексе.
Одно лечится, другое калечится
Особенность лечения запущенных опухолей в том, что это всегда лишь сдерживание процесса – максимально возможное на данном этапе.
При этом лечение однозначно будет агрессивным для организма, так как риск метастазирования и рецидива заболевания у запущенных форм гораздо выше, чем у аналогичных процессов, выявленных на ранних стадиях.
"А еще запущенность – это высокий риск инвалидизации человека, – подчеркивает доктор. – Так, при запущенном раке молочной железы в большинстве случаев грудь удаляется полностью, что является большим стрессом для женщины. А при раке языка – если патологический процесс распространился в кости челюсти – во имя спасения жизни вообще можно лишиться пол-лица".
Как быстро опухоли наружных локализаций переходят в запущенную стадию?
У каждой локализации по-своему. В среднем от возникновения до запущенности опухоли проходит от полугода до года.
Есть опухоли, которые растут очень медленно, до нескольких лет. Например, рак щитовидной железы или рак кожи. А бывают онкопатологии мгновенного течения, когда в запущенную стадию процесс переходит буквально за пару недель. Например, меланома.
Скорость прогрессирования рака зависит и от возраста человека. У людей до 40–50 лет опухоли развиваются быстрее и агрессивнее, чем аналогичные процессы у пожилых пациентов.
Везде одинаково
В лечении запущенных опухолей наружных локализаций хирургия отходит на второй план, уступая место лекарственной и лучевой терапии.
"В последние годы в онкологии появились новые эффективные методы и препараты, в том числе и для запущенных случаев. Наш диспансер обеспечен ими в полной мере", – поясняет заведующая поликлиникой "Надежда".
Прежде чем назначить тот или иной протокол лечения, опухоль тщательно изучают. Доля морфологически верифицированных новообразований в Алтайском крае высокая – 96,1% по итогам прошлого года.
В особо сложных случаях, когда картина онкологического процесса нетипична, алтайские онкологи консультируются с коллегами из федеральных онкоцентров в формате телемедицинской консультации. Решение об этом принимается на врачебном консилиуме.
Выход там же, где и вход
Снизить долю запущенных опухолей наружных локализаций поможет повышение онконастороженности населения и медицинских работников, уверена Синкина:
"Нужно активно рассказывать об онконастороженности. У нас это все еще стигматизированная тема, наполненная мифами и страхами. По личному опыту знаю, что для многих пациентов диагностика рака – это что-то непременно из области высоких технологий, КТ, МРТ. А между тем простая методика осмотра в том же смотровом кабинете может дать существенный вклад в выявлении опухолей наружных локализаций на ранних стадиях", – обращает внимание Синкина.
В качестве других эффективных механизмов врач отметила онкоскрининги в рамках профилактических осмотров и диспансеризации. Это массовые обследования условно здоровых людей без признаков заболевания:
"Все, что нужно, – чтобы человек на них пришел! Тот же рак шейки матки развивается достаточно неспешно. Если хотя бы раз в год посещать гинеколога и сдавать мазок, патологические изменения можно поймать вовремя. До запущенной стадии нужно еще умудриться дожить, ведь при ухудшении процесса появляются симптомы: выделения, кровомазание, боль. А у нас бывают пациентки, которые попали в больницу по скорой, потому что уже не могли мочиться самостоятельно, так как опухоль проросла в мочевой пузырь".
При этом онкологи не только ратуют за усиление борьбы с опухолями наружных локализаций в медицинских организациях первичного звена, но и сами ищут эффективные кейсы для внедрения в регионе.
Так, на последней профильной конференции главный врач алтайского онкодиспансера Игорь Вихлянов рассказал коллегам об опыте медиков Кемеровской области, где удалось свести практически к нулю запущенность рака полости рта и гортаноглотки.
Там в стоматологических кабинетах установлены специальные спектрофлуоресцентные приборы, с помощью которых сканируется полость рта и по изменениям окраски светового пучка определяется наличие патологических участков, в том числе и предраков.
Оборудование недорогое, но дает отличный результат. Онкологи уже готовят для алтайского Минздрава предложение по оснащению стоматологических кабинетов нашего региона аналогичным оборудованием.
06:26:14 23-04-2025
лет 5-7 назад можно было бесплатно убрать опухоль в Добром докторе, а сейчас к ним бесплатно не попадешь... Что произошло, почему им не выделяют квоты на удаление таких опухолей?
07:44:22 23-04-2025
Вообщем посыл статьи такой, что продавайте квартиры или лезьте в кредиты и срочно бегите к нам лечиться.
08:09:17 23-04-2025
нашли же лекарство от рака, или не то?
12:10:58 23-04-2025
Гость (08:09:17 23-04-2025) нашли же лекарство от рака, или не то?... Почитайте про то, как проводилось тестирование этого препарата. Никаких слепых исследований, контрольной группы пациентов, что они вообще проверяли непонятно. Боюсь, это могут оказаться очередные "фильтры Петрика". Самое ужасное, что надеющиеся на выздоровление от этой страшной болезни люди будут надеяться напрасно. Зато этот изобретатель уже по стране катается с лекциями.
08:17:16 23-04-2025
Гость (07:44:22 23-04-2025) Вообщем посыл статьи такой, что продавайте квартиры или лезь... В онкодиспансере ВСЁ лечение бесплатно!!
08:34:58 23-04-2025
Надежда (08:17:16 23-04-2025) В онкодиспансере ВСЁ лечение бесплатно!!... А ещё русалки и домовые существуют
08:19:17 23-04-2025
Вообще вот этот вечный диссонанс, в медиа пространстве они всегда говорят, что нужно тянуть обращаться обследоваться. В реальной жизни, в поликлинике онколога нет в принципе, терапевт говорит не выдумывайте диагнозы , в саму "Надежду" попасть тоже как в лотерею выиграть
08:58:48 23-04-2025
а почему сразу к онкологу то идти нужно? в "Надежду" вам зачем попадать? она предназначена для онкопациентов, а не для всех подряд. Вы представляете сколько поликлиник в крае и там и то очереди, а онкодиспансер один, если все туда со своими подозрениями, что у них может быть рак, пойдут, нам онкопациентам вообще туда не попасть тогда. Не валите все в кучу. Первоначально диагноз ставится в обычных поликлиниках, а уже потом направляют в Надежду. Если вам кажется, что ваш терапевт вас футболит, идите к другому или жалуйтесь заведующей. Я всегда, когда мне нужно, попадаю к врачу. Да, иногда приходится подождать, ничего страшного. прям вот чтоб не попасть - нет такого, в Барнауле во всяком случае точно
и еще тут один комментатор написал про какую-то продажу квартир - вы из какого века? все лечение в онкодиспансере бесплатное!!! если вам надо непременно куда то поехать, лишь бы не лечиться здесь, ну тогда продавайте
10:26:34 23-04-2025
гость (08:58:48 23-04-2025) а почему сразу к онкологу то идти нужно? в "Надежду" вам зач... а онкологи есть в простых поликлиниках? а если есть, то сколько к нему ждать очереди? я вот обращался к терапевту, записали на УЗИ внутренних органов в Диагностический центр Алтайского края, ждал очереди полгода с апреля прошлого года по октябрь...
12:05:57 23-04-2025
гость (08:58:48 23-04-2025) а почему сразу к онкологу то идти нужно? в "Надежду" вам зач... а у нас терапевты, через которых и попадают к узким специалистам, как раз направления и не дают никуда. Придумывают всякие причины, чтобы отказать. А потом и получается, что человек приходит поздно, потому что терапевт, который не онколог и даже онкологически не настороже, решил, что ничего страшного не происходит и таких случаев достаточно. А потом уже поздно пить боржоми. Впрочем у нас такие пофигисты не только терапевты, но и узкие врачи тоже. Лежала в одной палате с пожилой женщиной с диабетом, которой ампутировали ногу по колено из-за наплевательского отношения хирурга в поселке. А все началось с потемнения пальца на ноге, фигня сказал молодой хирург, незачем вам ехать обследоваться в ЦРБ, ну и что, что вы диабетик и у вас может быть диабетическая стопа, грибок наверное. лечите мазью. Причем женщина просила дать ей направление в ЦРБ. А когда до этого недоврача дошло, что все серьезно, у женщины уже гангрена всю стопу захватила. Женщина лишилась ноги, а чего лишился этот самонадеянный недоврач, были ли для него какие то последствия непонятно.
09:59:06 23-04-2025
Направление к невропатологу жду три месяца. МРТ ждал от 2 до трех месяцев. Первый раз к окулисту начал ждать направления в начале декабря, в конце февраля опять пошел к терапевту узнать когда. он сказал что в конце года вся очередь обнуляется надо записываться снова... . И квалификация докторов вызывает вопросы. Один хороший доктор сказал надо задавать много правильных вопросов пациенту и понимать каждый ответ пациента. А этого нет.
11:22:09 23-04-2025
запись к терапевту не ранее двух недель, потом направление к онкологу еще две недели как минимум, а то и больше, дальше сдача анализов еще пара недель, дальше ждем направление в Надежду от месяца и более, дальше обследование в Надежде еще пару недель и наконец очередь на госпитализацию тоже растягивается не на одну неделю, по итогу проходит около четырех месяцев, но есть выход, платите деньги где-то официально, где-то взятками и будет вам счастье.