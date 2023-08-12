Ливни, грозы и град. О погоде в Алтайском крае 12 августа

Ветер юго-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с, при грозах в предгорьях местами порывы 18-23 м/с

12 августа 2023, 06:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

От +18 до +23 градусов ожидается в Алтайском крае днем 12 августа. Согласно прогнозу синоптиков алтайского Гидрометцентра, на большей части региона пройдут кратковременные дожди.

Местами возможны грозы, при которых пройдут местами сильные, в восточных и предгорных районах очень сильные дожди. Возможен град. В утренние часы местами туман. Ветер юго-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с, при грозах в предгорьях местами порывы 18-23 м/с.

В Барнауле от +19 до +21 градуса. Временами дождь, возможна гроза. Ветер юго-западный, 4-9 м/с.