Ливни продолжаются. О погоде в Алтайском крае 14 августа

Ветер западный, 4-9 м/с, местами порывы до 17 м/с

14 августа 2023, 06:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

От +15 до +20 градусов ожидается в Алтайском крае днем 14 августа. Согласно прогнозу синоптиков регионального Гидрометцентра, на большей части территории пройдут кратковременные дожди, которые местами будут переходить в ливни с грозами.

В утренние часы местами туман. Ветер западный, 4-9 м/с, местами порывы до 17 м/с.

В Барнауле от +16 до +18 градусов. Кратковременный дождь. В утренние часы возможен туман. Ветер западный, 4-9 м/с.