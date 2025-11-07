НОВОСТИОбщество

Ломают кости и разбивают лица. Девочка организовала "Бойцовский клуб" в Краснодаре

Участники группы, включая лидеров, занимаются единоборствами

07 ноября 2025, 14:00, ИА Амител

В Краснодаре подростки организовали собственный "Бойцовский клуб" – во дворах города они устраивают массовые драки, снимают избиения на видео и выкладывают их в Сеть. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным местных жителей, в группу входит около тридцати подростков в возрасте от 12 до 16 лет. Они собираются по вечерам в местах, где нет уличных камер, и дерутся между собой до серьезных травм, включая переломы костей и разбитые лица.

Как сообщают очевидцы, пострадали уже не менее четырех человек. 14-летнюю девочку избили до потери сознания – у нее перелом носа, выбиты зубы и многочисленные гематомы. Один из взрослых мужчин, попытавшийся вмешаться, также оказался в больнице: после удара он временно потерял память.

По словам местных жителей, неформальным лидером группы считается 16-летняя девушка по имени Лиза, которую подростки называют "Тайлером Дерденом" – по аналогии с героем фильма "Бойцовский клуб". Участники группы, включая саму Лизу, занимаются единоборствами.

Родители пострадавших уже обратились в полицию и намерены подать коллективное заявление в Следственный комитет.

Ранее сообщалось, что в Иркутске школьницы 14–15 лет жестоко избили 13-летнюю девочку прямо на улице и сняли происходящее на видео. На кадрах видно, как подростки наносят жертве удары руками и ногами, не обращая внимания на прохожих.

Гость

14:06:47 07-11-2025

Нужно запретить эти ваши единоборства, они культивируют жестокость и агрессию.

Гость

14:25:57 07-11-2025

Всё из-за того, что нарушено первое правило "бойцовского клуба"

Гость

14:31:21 07-11-2025

Какая то ерунда. Собираются и дерутся все добровольно, а не ловят на улицах и избивают. Эти родители пострадавших должны своих пострадавших воспитывать, чтобы они в этом не участвовали.

Гость

14:35:54 07-11-2025

Гость (14:31:21 07-11-2025) Какая то ерунда. Собираются и дерутся все добровольно, а н... Дерутся добровольно - а лечиться потом за деньги государства?
Ничего не имею против увлечений молодёжи, но оформи сначала отказ от бесплатного лечения, потом дай согласие на трансплантацию своих органов другим людям - и иди на улицу, лупцуйся. Вырубили, потеряла сознание - всё, разбираем на органы, печень в Омск, почки в Тверь, спинной мозг в Самару, мозги в кошачий гробик, ибо маленькие.

Гость

15:15:50 07-11-2025

Дерутся добровольно - а лечиться потом за деньги государства?----- государства?) ну нормальный подход к омс)) вот я, например, работаю, на больничных лет 18 не была, вот и пусть лечат тех, кто без врачей обойтись не может, чего зря деньгам пропадать где попало)

Серж

17:35:41 09-11-2025

Чернопоп один , кто бы сомнивался

