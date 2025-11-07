Ломают кости и разбивают лица. Девочка организовала "Бойцовский клуб" в Краснодаре

Участники группы, включая лидеров, занимаются единоборствами

07 ноября 2025, 14:00, ИА Амител

В Краснодаре подростки организовали собственный "Бойцовский клуб" – во дворах города они устраивают массовые драки, снимают избиения на видео и выкладывают их в Сеть. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным местных жителей, в группу входит около тридцати подростков в возрасте от 12 до 16 лет. Они собираются по вечерам в местах, где нет уличных камер, и дерутся между собой до серьезных травм, включая переломы костей и разбитые лица.

Как сообщают очевидцы, пострадали уже не менее четырех человек. 14-летнюю девочку избили до потери сознания – у нее перелом носа, выбиты зубы и многочисленные гематомы. Один из взрослых мужчин, попытавшийся вмешаться, также оказался в больнице: после удара он временно потерял память.

По словам местных жителей, неформальным лидером группы считается 16-летняя девушка по имени Лиза, которую подростки называют "Тайлером Дерденом" – по аналогии с героем фильма "Бойцовский клуб". Участники группы, включая саму Лизу, занимаются единоборствами.

Родители пострадавших уже обратились в полицию и намерены подать коллективное заявление в Следственный комитет.

