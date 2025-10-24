В Иркутске отъявленные хулиганки со стажем избили девочку и сняли это на видео

Школьниц неоднократно ловили на побегах из дома и других правонарушениях

24 октября 2025, 10:15, ИА Амител

В Иркутске школьницы 14–15 лет жестоко избили 13-летнюю девочку прямо на улице и сняли происходящее на видео. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

Как сообщили в СК, пострадавшая – ученица восьмого класса школы № 35. На кадрах видно, как подростки наносят жертве удары руками и ногами, не обращая внимания на прохожих.

По словам одноклассников, конфликт между девочками тянулся давно, но ни педагоги, ни родители всерьез не восприняли жалобы. Теперь ситуация вышла из-под контроля.

Полиция уже установила личности нападавших. Ранее их неоднократно ловили на побегах из дома и других правонарушениях. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве, прокуратура также начала проверку. С самими школьницами провели профилактическую беседу, а материалы инцидента направлены в комиссию по делам несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что в Краснотурьинске школьницы устроили жестокую расправу над сверстницей. Девочку поставили на колени и заставили извиняться, а затем начали избивать руками и ногами.