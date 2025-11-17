Самый уютный день в году обычно проводят в кругу близких людей

Уже более 20 лет в России отмечают один из самых душевных и теплых праздников – День матери. Дата торжества переходящая – она всегда выпадает на последнее воскресенье ноября. В этот день принято поздравлять тех, кто подарил нам жизнь, вырастил и воспитал – наших мам.

О том, как празднуют День матери и какой подарок можно преподнести самому дорогому человеку, – материале amic.ru.

1 Что это за праздник и как он появился? Название торжества говорит само за себя – оно целиком и полностью посвящено всем мамам. В этот день их принято поздравлять, дарить подарки и благодарить за то, что они нас воспитали. Согласно самой распространенной версии появления праздника, его в 1988 году организовала учительница из Баку. Коллеги оценили идею, и День матери стали ежегодно отмечать во многих школах. Торжественную дату официально закрепили в 1998 году. Тогда с инициативой выступил комитет Госдумы по делам женщин, семьи и молодежи. Так депутаты подчеркнули важную роль матери в судьбе каждого человека.

2 Когда День матери отмечают в 2025 году? Торжественная дата всегда выпадает на последнее воскресенье ноября. В этом году День матери празднуют 30 ноября.

3 Какие традиции есть у празднования Дня матери? Конкретных традиций у праздника немного. Это очень уютный семейный праздник, который обычно проводят в кругу близких людей. Мамам в этот день дарят цветы и подарки, а также говорят теплые слова благодарности. Как правило, в честь Дня матери проводят концерты в детских садах и школах. Там дети радуют мам и бабушек своими выступлениями.

4 Кого поздравляют с этим праздником? В день торжества принято поздравлять не только мам, но и бабушек. Впрочем, никто не запретит вам поздравить всех знакомых женщин, которые познали радость материнства.