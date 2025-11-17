НОВОСТИОбщество

День матери — 2025. Что это за праздник, как его отмечать и что можно подарить

Самый уютный день в году обычно проводят в кругу близких людей

17 ноября 2025, 13:50, ИА Амител

Мама с ребенком на руках / Изображение сгенерировано нейросетью GigaChat
Мама с ребенком на руках / Изображение сгенерировано нейросетью GigaChat / amic.ru

Уже более 20 лет в России отмечают один из самых душевных и теплых праздников – День матери. Дата торжества переходящая – она всегда выпадает на последнее воскресенье ноября. В этот день принято поздравлять тех, кто подарил нам жизнь, вырастил и воспитал – наших мам. 

О том, как празднуют День матери и какой подарок можно преподнести самому дорогому человеку, – материале amic.ru.

1

Что это за праздник и как он появился?

Название торжества говорит само за себя – оно целиком и полностью посвящено всем мамам. В этот день их принято поздравлять, дарить подарки и благодарить за то, что они нас воспитали.
Согласно самой распространенной версии появления праздника, его в 1988 году организовала учительница из Баку. Коллеги оценили идею, и День матери стали ежегодно отмечать во многих школах.

Торжественную дату официально закрепили в 1998 году. Тогда с инициативой выступил комитет Госдумы по делам женщин, семьи и молодежи. Так депутаты подчеркнули важную роль матери в судьбе каждого человека.

2

Когда День матери отмечают в 2025 году?

Торжественная дата всегда выпадает на последнее воскресенье ноября. В этом году День матери празднуют 30 ноября.
3

Какие традиции есть у празднования Дня матери?

Конкретных традиций у праздника немного. Это очень уютный семейный праздник, который обычно проводят в кругу близких людей. Мамам в этот день дарят цветы и подарки, а также говорят теплые слова благодарности.
Как правило, в честь Дня матери проводят концерты в детских садах и школах. Там дети радуют мам и бабушек своими выступлениями.
4

Кого поздравляют с этим праздником?

В день торжества принято поздравлять не только мам, но и бабушек. Впрочем, никто не запретит вам поздравить всех знакомых женщин, которые познали радость материнства.
5

Что можно подарить на День матери?

Четких правил и указаний по выбору подарка нет. Это может быть букет цветов, сертификат в салон красоты, бытовая техника или что-то сделанное своими руками. Если у вас нет идей, то, кроме перечисленных, хорошими вариантами могут быть:
  • композиция из фруктов или шоколадных конфет;
  • посуда;
  • постельное белье;
  • мультиварка, хлебопечка;
  • массажеры для тела или ног, согревающие пояса, приборы для лечения суставов, ортопедические стельки, электрические или солевые грелки;
  • курс массажа;
  • путевка в санаторий;
  • мастер-класс по рисованию, гончарному мастерству, кулинарии и др.;
  • совместный поход в ресторан;
  • фотосессия;
  • билет в театр или на концерт любимого исполнителя;
  • видеопоздравление.

В любом случае маме гораздо важнее ваше внимание, чем подарки. Главный подарок для них – это наша любовь и забота, теплота и внимание. День матери отмечают всего раз в год, но в наших силах сделать его ежедневным.

Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

Тепло сердец в каждой открытке: коллекция картинок ко Дню матери

Пусть они станут приятным дополнением к поздравлению
