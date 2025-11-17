День матери — 2025. Что это за праздник, как его отмечать и что можно подарить
Самый уютный день в году обычно проводят в кругу близких людей
17 ноября 2025, 13:50, ИА Амител
Уже более 20 лет в России отмечают один из самых душевных и теплых праздников – День матери. Дата торжества переходящая – она всегда выпадает на последнее воскресенье ноября. В этот день принято поздравлять тех, кто подарил нам жизнь, вырастил и воспитал – наших мам.
О том, как празднуют День матери и какой подарок можно преподнести самому дорогому человеку, – материале amic.ru.
Что это за праздник и как он появился?
Торжественную дату официально закрепили в 1998 году. Тогда с инициативой выступил комитет Госдумы по делам женщин, семьи и молодежи. Так депутаты подчеркнули важную роль матери в судьбе каждого человека.
Когда День матери отмечают в 2025 году?
Какие традиции есть у празднования Дня матери?
Кого поздравляют с этим праздником?
Что можно подарить на День матери?
- композиция из фруктов или шоколадных конфет;
- посуда;
- постельное белье;
- мультиварка, хлебопечка;
- массажеры для тела или ног, согревающие пояса, приборы для лечения суставов, ортопедические стельки, электрические или солевые грелки;
- курс массажа;
- путевка в санаторий;
- мастер-класс по рисованию, гончарному мастерству, кулинарии и др.;
- совместный поход в ресторан;
- фотосессия;
- билет в театр или на концерт любимого исполнителя;
- видеопоздравление.
В любом случае маме гораздо важнее ваше внимание, чем подарки. Главный подарок для них – это наша любовь и забота, теплота и внимание. День матери отмечают всего раз в год, но в наших силах сделать его ежедневным.
