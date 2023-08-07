Объект возведут на месте старого здания столовой

07 августа 2023, 09:40, ИА Амител















Проект здания на ул. Гущина, 151 / Фото: "Мастерская Золотова"

Санаторий-профилакторий планируют возвести в Барнауле на ул. Гущина, 151. Рядом расположен парк "Юбилейный", а также несколько крупных медицинских организаций. Проект презентовали на градсовете 3 июля. Автор эскизов Владимир Золотов отметил, что здание не будет выделяться на фоне советской застройки: оно выполнено в том же стиле, что и другие медицинские объекты по соседству. Однако градсовет это решение раскритиковал.

В медицинском кластере

12-этажное здание, где будут оказывать медицинские и реабилитационные услуги, возведут на месте одноэтажной столовой. Новый объект примкнет к существующему четырехэтажному корпусу, который построен из силикатного кирпича. Из этого же материала возведут новый объект.

Участок на ул. Гущина, 151 / Фото: "Мастерская Золотова"

Территория участка примыкает к парку "Юбилейный". Рядом находятся шестиэтажные дома, детский санаторий, горбольница № 2 и № 4, родильный дом № 11. Земля имеет площадь около 70 соток, но почти половина находится в охранной зоне ЛЭП, где запрещено строительство.

"Попытка согласовать там парковки или какие-то временные размещения не увенчались успехом. Реконструкция производится только на участке справа. Все проезды сохранены, зелень сохранена", – сообщил Владимир Золотов.

Всего на территории будет 16 машино-мест. Также во дворе размещен фонтан, который планируют реконструировать.

Изначально архитекторы разработали проект здания из силикатного кирпича с остекленными лоджиями другого стилистического направления. Однако от этого варианта отказались в пользу более строгого.

"Было решено скопировать стиль типового проекта, поддержать значимость архитектуры, которая выполнена предшественниками. Предложили это решение, которое повторят детали существующего здания", – сообщил Владимир Золотов.

Все по норме

Во время обсуждения проекта членов комиссии озадачил вопрос проезда на участок спецтехники. Владимир Золотов пояснил, что он будет организован с западной части участка. Сейчас архитекторы совместно с заказчиком (предпринимателем Ралифом Калимуллиным) выполняют требования энергетиков, которые должны подписать документы, разрешающие организацию проезда.

Директор мастерской "Призма" Наталья Кан спросила, будут ли связаны два корпуса: существующий четырехэтажный и планируемый.

"Это два конструктивно разных здания, функционально не завязанных. Но в будущем эта связь, возможно, будет", – ответил Владимир Золотов.

Существующее здание на ул. Гущина, 151 / Фото: "Мастерская Золотова"

Первый вице-мэр Барнаула Андрей Федоров добавил, что санаторий примыкает к парку "Юбилейный", поэтому хотелось, чтобы и существующий объект был в надлежащем виде. Золотов отметил, что ремонт этого блока уже ведется.

Исполнительный директор Союза архитекторов и проектировщиков Западной Сибири Сергей Шадрин посчитал, что 16 машино-мест – очень мало для санатория, ведь многие лечащиеся приезжают на личном транспорте. Владимир Золотов возразил: все выдержано по стандартам.

"На 100 отдыхающих и обслуживающего персонала в санаториях-профилакториях и домах отдыха предусмотрено четыре машино-места. Это требования СНиП. Требуется десять, мы посчитали 16", – заявил он.

Санаторий или апарт-комплекс?

Назначение будущей "свечки" также обеспокоило градсовет. Депутат Барнаульской думы Сергей Струченко предположил, что после возведения здание распродадут на апартаменты.

"Санаторий-профилакторий под большим вопросом. В существующем четырехэтажном здании, по данным 2ГИС, ведется продажа 16 объектов недвижимости – это студии 14-22 квадратных метров. Это санаторий-профилакторий? Или здание с апартаментами на продажу?" – спросил он.

Владимир Золотов заверил, что здание будет медицинской направленности.

"Мы и "Белокуриху" можем на апартаменты распродать", – сказал он.

"Есть вид разрешенного использования. Мы предполагаем, что собственник добросовестно будет использовать", – добавил Андрей Федоров.

"Не столь интересно"

Однако более остро члены комиссии отнеслись к внешнему виду здания. По словам архитектора Петра Анисифорова, авторы зря взяли за основу "стиль советских хороших времен".

"Мы с большим уважением относимся к классикам архитектуры, тем более что это типовой проект, здание медицинского назначения. Мы решили поддержать хорошие традиции предыдущих веков и считаем, что это правильно", – отметил Владимир Золотов.

Главный архитектор Алтайского края Виктор Четошников предложил "осовременить" не только 12-этажку, но и существующее здание. Автор объяснил, что они решили не создавать градостроительных акцентов в медицинском кластере.

Проект здания на ул. Гущина, 151 / Фото: "Мастерская Золотова"

"Весь "квадрат" застроен в одно время, в одном стиле. Мы посчитали возможным и правильным добавить этот район новым зданием и не выделять его ни по материалам, ни по стилистике в окружающей застройке, которая велика, сложилась. И никаких санаториев элитных здесь не предполагается", – сказал он.

По мнению Андрея Федорова, нужно применять удачные практики медицинских учреждений в части планировок, размещения балконов. Однако нет никаких препятствий для использования современных материалов в отделке. В пример он привел здание рядом с парком "Изумрудный" (пр. Комсомольский, 128а), которое имеет стильный и современный вид.

Сергей Шадрин заметил, что авторам все-таки придется рассмотреть другие материалы для фасадов, иначе проект не пройдет экспертизу.

"Вам придется столкнуться с обоснованием энергоэффективности существующего здания. Придется делать утепление фасадов, навесные фасады. Владимир Иванович (Золотов, – прим. ред.), ты сам себя загнал в эти рамки. Может быть, современные материалы применить. Там много зелени, ничего не видно. Зачем к силикатному кирпичу привязываться?" – сказал он.

"Откровенно архитектурный образ советского времени. Повторять такие объемы не столь интересно", – добавил Петр Анисифоров.

В результате проект отклонили, а авторам рекомендовали разработать более современные фасады и материалы.