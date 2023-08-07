По-советски. 12-этажный санаторий с фонтаном возведут у парка "Юбилейный" в Барнауле
Объект возведут на месте старого здания столовой
07 августа 2023, 09:40, ИА Амител
Проект здания на ул. Гущина, 151 / Фото: "Мастерская Золотова"
Санаторий-профилакторий планируют возвести в Барнауле на ул. Гущина, 151. Рядом расположен парк "Юбилейный", а также несколько крупных медицинских организаций. Проект презентовали на градсовете 3 июля. Автор эскизов Владимир Золотов отметил, что здание не будет выделяться на фоне советской застройки: оно выполнено в том же стиле, что и другие медицинские объекты по соседству. Однако градсовет это решение раскритиковал.
В медицинском кластере
12-этажное здание, где будут оказывать медицинские и реабилитационные услуги, возведут на месте одноэтажной столовой. Новый объект примкнет к существующему четырехэтажному корпусу, который построен из силикатного кирпича. Из этого же материала возведут новый объект.
Участок на ул. Гущина, 151 / Фото: "Мастерская Золотова"
Территория участка примыкает к парку "Юбилейный". Рядом находятся шестиэтажные дома, детский санаторий, горбольница № 2 и № 4, родильный дом № 11. Земля имеет площадь около 70 соток, но почти половина находится в охранной зоне ЛЭП, где запрещено строительство.
"Попытка согласовать там парковки или какие-то временные размещения не увенчались успехом. Реконструкция производится только на участке справа. Все проезды сохранены, зелень сохранена", – сообщил Владимир Золотов.
Всего на территории будет 16 машино-мест. Также во дворе размещен фонтан, который планируют реконструировать.
Изначально архитекторы разработали проект здания из силикатного кирпича с остекленными лоджиями другого стилистического направления. Однако от этого варианта отказались в пользу более строгого.
"Было решено скопировать стиль типового проекта, поддержать значимость архитектуры, которая выполнена предшественниками. Предложили это решение, которое повторят детали существующего здания", – сообщил Владимир Золотов.
Все по норме
Во время обсуждения проекта членов комиссии озадачил вопрос проезда на участок спецтехники. Владимир Золотов пояснил, что он будет организован с западной части участка. Сейчас архитекторы совместно с заказчиком (предпринимателем Ралифом Калимуллиным) выполняют требования энергетиков, которые должны подписать документы, разрешающие организацию проезда.
Директор мастерской "Призма" Наталья Кан спросила, будут ли связаны два корпуса: существующий четырехэтажный и планируемый.
"Это два конструктивно разных здания, функционально не завязанных. Но в будущем эта связь, возможно, будет", – ответил Владимир Золотов.
Существующее здание на ул. Гущина, 151 / Фото: "Мастерская Золотова"
Первый вице-мэр Барнаула Андрей Федоров добавил, что санаторий примыкает к парку "Юбилейный", поэтому хотелось, чтобы и существующий объект был в надлежащем виде. Золотов отметил, что ремонт этого блока уже ведется.
Исполнительный директор Союза архитекторов и проектировщиков Западной Сибири Сергей Шадрин посчитал, что 16 машино-мест – очень мало для санатория, ведь многие лечащиеся приезжают на личном транспорте. Владимир Золотов возразил: все выдержано по стандартам.
"На 100 отдыхающих и обслуживающего персонала в санаториях-профилакториях и домах отдыха предусмотрено четыре машино-места. Это требования СНиП. Требуется десять, мы посчитали 16", – заявил он.
Санаторий или апарт-комплекс?
Назначение будущей "свечки" также обеспокоило градсовет. Депутат Барнаульской думы Сергей Струченко предположил, что после возведения здание распродадут на апартаменты.
"Санаторий-профилакторий под большим вопросом. В существующем четырехэтажном здании, по данным 2ГИС, ведется продажа 16 объектов недвижимости – это студии 14-22 квадратных метров. Это санаторий-профилакторий? Или здание с апартаментами на продажу?" – спросил он.
Владимир Золотов заверил, что здание будет медицинской направленности.
"Мы и "Белокуриху" можем на апартаменты распродать", – сказал он.
"Есть вид разрешенного использования. Мы предполагаем, что собственник добросовестно будет использовать", – добавил Андрей Федоров.
"Не столь интересно"
Однако более остро члены комиссии отнеслись к внешнему виду здания. По словам архитектора Петра Анисифорова, авторы зря взяли за основу "стиль советских хороших времен".
"Мы с большим уважением относимся к классикам архитектуры, тем более что это типовой проект, здание медицинского назначения. Мы решили поддержать хорошие традиции предыдущих веков и считаем, что это правильно", – отметил Владимир Золотов.
Главный архитектор Алтайского края Виктор Четошников предложил "осовременить" не только 12-этажку, но и существующее здание. Автор объяснил, что они решили не создавать градостроительных акцентов в медицинском кластере.
Проект здания на ул. Гущина, 151 / Фото: "Мастерская Золотова"
"Весь "квадрат" застроен в одно время, в одном стиле. Мы посчитали возможным и правильным добавить этот район новым зданием и не выделять его ни по материалам, ни по стилистике в окружающей застройке, которая велика, сложилась. И никаких санаториев элитных здесь не предполагается", – сказал он.
По мнению Андрея Федорова, нужно применять удачные практики медицинских учреждений в части планировок, размещения балконов. Однако нет никаких препятствий для использования современных материалов в отделке. В пример он привел здание рядом с парком "Изумрудный" (пр. Комсомольский, 128а), которое имеет стильный и современный вид.
Сергей Шадрин заметил, что авторам все-таки придется рассмотреть другие материалы для фасадов, иначе проект не пройдет экспертизу.
"Вам придется столкнуться с обоснованием энергоэффективности существующего здания. Придется делать утепление фасадов, навесные фасады. Владимир Иванович (Золотов, – прим. ред.), ты сам себя загнал в эти рамки. Может быть, современные материалы применить. Там много зелени, ничего не видно. Зачем к силикатному кирпичу привязываться?" – сказал он.
"Откровенно архитектурный образ советского времени. Повторять такие объемы не столь интересно", – добавил Петр Анисифоров.
В результате проект отклонили, а авторам рекомендовали разработать более современные фасады и материалы.
10:42:36 07-08-2023
Какая красивая и развесистая лапша! Струченко ее даже озвучил)) Будет еще один человейник. Будут драки за парковку. Будет вырубка близлежащих деревьев, чтобы строительная техника могла проехать.
11:09:35 07-08-2023
А гиперзвука как-то маловато. Ничего не пойму. Наверное какие то приоритеты нужны. После Победы понятно, даже будет радосто, но пока не понятно
11:12:49 07-08-2023
Может в ВОВ было эффективней, потому что не было частного капитала, поэтому весь ресурс работал на Победу
12:25:14 07-08-2023
Ааантиресное место для санатория...
14:01:21 07-08-2023
Интересно, уже год как испортили здание профилактория по этому адресу, распилив его на аппартаменты и выставив все на продажу, что то не заладилось и решили все переиграть и строить за счет бюджета якобы санаторий, а потом распродать от частника аппартаменты? Мутная схема... Кто не давал восстановить профилакторий, или сделать санаторий из того что было?. Или масштаб не тот? Нужно денег больше освоить...
14:05:16 07-08-2023
Уже достали со своей стройкой. Год делают то одно, то другое, то аппартаменты, то санаторий. Техник с 8 утра и до 9 гремит и сделанного не видно. Кто то выкупил с дуру профилакторий и ума дать не может. Крутится теперь как уж на сковородке как бы из бюджета деньги подтянуть...
14:25:53 07-08-2023
Интересно, а почему не 20 этажей сделать и на аппартаменты распродать... Глупость была что профилакторий частнику продали, а теперь он пытается из него выжать как можно больше прибыли под предлогом санатория на большее количество мест. Сами при обсуждении не смеялись?
14:35:30 07-08-2023
Это то чем занимается предприниматель - владелец. Информация о риелторе Опыт работы более 15 лет . Продажа Студий Аппартаментов на проспекте Коммунаров 120д и Гущина 151. Разные площади . Подходит ИПОТЕКА . РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА . Всю информацию можно посмотреть на Авито наберите Коммунаров 120д или Гущина 151 . По всем вопросам пишите мне на Ватцап .
14:54:37 07-08-2023
Ну да, это маленькое здание уже два года не могут привести в порядок, продают апартаменты, а теперь часть санаторий, часть апартаменты, а для них где стоянка, кто ? очень странная задумка )
15:08:49 07-08-2023
Горбольница 2 в советские время была на Жилплощадке, теперь это поликлиника от ГБ5.