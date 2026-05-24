Маткапитал в ближайшие годы превысит 1 млн рублей

Размер материнского капитала в ближайшие годы превысит 1 миллион рублей, сообщил ТАСС министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

«Материнский капитал ежегодно индексируется, и в ближайшие годы он уже превысит отметку в 1 млн рублей. Это, я думаю, очень значимая поддержка, позволяющая, в том числе, участвовать в жилищных программах, помочь в формировании первоначального взноса для приобретения жилья», — сказал министр.