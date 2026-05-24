Маткапитал в ближайшие годы превысит 1 млн рублей
Глава Минтруда напомнил, что индексация выплаты происходит ежегодно
24 мая 2026, 14:05, ИА Амител
Дети / Фото: amic.ru
Размер материнского капитала в ближайшие годы превысит 1 миллион рублей, сообщил ТАСС министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
«Материнский капитал ежегодно индексируется, и в ближайшие годы он уже превысит отметку в 1 млн рублей. Это, я думаю, очень значимая поддержка, позволяющая, в том числе, участвовать в жилищных программах, помочь в формировании первоначального взноса для приобретения жилья», — сказал министр.
Как отметил Котяков, многодетные семьи при рождении третьего ребенка могут получить еще 450 тысяч рублей для погашения ипотеки.
09:10:33 25-05-2026
Ни какой материнский капитал ни в ближайшие годы, ни в перспективе не спасет демографическую ситуацию. Правительство ввиду очевидных причин, одной рукой кидает подачки, тремя их же забирает. Пока из страны будут уезжать перспективная молодежь и ученые , а приезжать дворники и аферисты всех мастей-ничего не изменится.