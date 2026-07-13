Росавиация раскрыла данные о зарплатах бортпроводников без конкретных сумм
Рабочее время бортпроводника включает не только непосредственно полет, но и предполетную подготовку и послеполетные процедуры
13 июля 2026, 14:17, ИА Амител
По данным Росавиации, в российских авиакомпаниях работает более 20 тысяч бортпроводников. Их зарплаты могут варьироваться в зависимости от сезона и нагрузки, сообщает РИА Новости.
«Российские авиакомпании насчитывают 20,2 тысячи бортпроводников, и их доходы колеблются в зависимости от времени года и объема выполняемых рейсов. В периоды повышенного спроса, такие как летние месяцы и новогодние праздники, число полетов и часы в воздухе увеличиваются, что ведет к росту заработной платы стюардов», — рассказали в Федеральном агентстве воздушного транспорта.
Согласно требованиям Росавиации, продолжительность рабочей смены бортпроводников не должна превышать восьми часов, включая подготовительные мероприятия перед рейсом и завершающие действия после приземления.
Также агентство подчеркивает, что в случае необходимости бортпроводники могут быть привлечены к сверхурочной работе для обеспечения успешного завершения рейса, например, при неблагоприятных погодных условиях или других непредвиденных обстоятельствах.
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14:22:12 13-07-2026
мало им платят и работа - конь.
и за эти деньги стюардесса, должна быть бодра, весела и и здорова.
14:29:49 13-07-2026
Более информативную статью сложно даже представить
14:43:22 13-07-2026
Гость (14:29:49 13-07-2026) Более информативную статью сложно даже представить ... ага.. работают))
20:49:32 13-07-2026
Гость (14:29:49 13-07-2026) Более информативную статью сложно даже представить ... Ну как же:данные о зарплатах, но без конкретных сумм)