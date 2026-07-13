НОВОСТИОбщество

Росавиация раскрыла данные о зарплатах бортпроводников без конкретных сумм

Рабочее время бортпроводника включает не только непосредственно полет, но и предполетную подготовку и послеполетные процедуры

13 июля 2026, 14:17, ИА Амител

Бортпроводница / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru
Бортпроводница / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

По данным Росавиации, в российских авиакомпаниях работает более 20 тысяч бортпроводников. Их зарплаты могут варьироваться в зависимости от сезона и нагрузки, сообщает РИА Новости.

«Российские авиакомпании насчитывают 20,2 тысячи бортпроводников, и их доходы колеблются в зависимости от времени года и объема выполняемых рейсов. В периоды повышенного спроса, такие как летние месяцы и новогодние праздники, число полетов и часы в воздухе увеличиваются, что ведет к росту заработной платы стюардов», — рассказали в Федеральном агентстве воздушного транспорта.

Согласно требованиям Росавиации, продолжительность рабочей смены бортпроводников не должна превышать восьми часов, включая подготовительные мероприятия перед рейсом и завершающие действия после приземления.

Также агентство подчеркивает, что в случае необходимости бортпроводники могут быть привлечены к сверхурочной работе для обеспечения успешного завершения рейса, например, при неблагоприятных погодных условиях или других непредвиденных обстоятельствах.

Ранее сообщалось, что большинство жителей Алтая убеждены: при необходимости они смогут быстро найти работу.

Работа, офис / Изображение сгенерировано

В Барнауле 53% компаний берут на работу больше половины стажеров

Как правило, стажеры идут на практику ради навыков, но большинство работодателей все равно предлагают им работу
НОВОСТИОбщество

Россия Работа авиаперевозки
       

Комментарии 4

Avatar Picture
Трагати

14:22:12 13-07-2026

мало им платят и работа - конь.
и за эти деньги стюардесса, должна быть бодра, весела и и здорова.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:29:49 13-07-2026

Более информативную статью сложно даже представить

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:43:22 13-07-2026

Гость (14:29:49 13-07-2026) Более информативную статью сложно даже представить ... ага.. работают))

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:49:32 13-07-2026

Гость (14:29:49 13-07-2026) Более информативную статью сложно даже представить ... Ну как же:данные о зарплатах, но без конкретных сумм)

  -4 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров