Рабочее время бортпроводника включает не только непосредственно полет, но и предполетную подготовку и послеполетные процедуры

13 июля 2026, 14:17, ИА Амител

Бортпроводница / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

По данным Росавиации, в российских авиакомпаниях работает более 20 тысяч бортпроводников. Их зарплаты могут варьироваться в зависимости от сезона и нагрузки, сообщает РИА Новости.

«Российские авиакомпании насчитывают 20,2 тысячи бортпроводников, и их доходы колеблются в зависимости от времени года и объема выполняемых рейсов. В периоды повышенного спроса, такие как летние месяцы и новогодние праздники, число полетов и часы в воздухе увеличиваются, что ведет к росту заработной платы стюардов», — рассказали в Федеральном агентстве воздушного транспорта.

Согласно требованиям Росавиации, продолжительность рабочей смены бортпроводников не должна превышать восьми часов, включая подготовительные мероприятия перед рейсом и завершающие действия после приземления.

Также агентство подчеркивает, что в случае необходимости бортпроводники могут быть привлечены к сверхурочной работе для обеспечения успешного завершения рейса, например, при неблагоприятных погодных условиях или других непредвиденных обстоятельствах.

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