Маткапитал можно направлять на образование любого уровня: от детского сада до вуза, включая частные школы, кружки, продленку и услуги репетиторов (при наличии у них лицензии)

10 апреля 2026, 15:38, ИА Амител

Материнский капитал может быть использован для оплаты обучения детей в частных образовательных учреждениях с лицензией и официальной регистрацией, сообщил РИА Новости доцент кафедры экономики и финансов Алтайского филиала Президентской академии Сергей Зайков.

По словам Зайкова, эти средства можно направить на обучение в частных школах и на оплату услуг индивидуальных предпринимателей, занимающихся образовательной деятельностью.

«Материнский капитал может быть потрачен на обучение на всех уровнях, начиная с детских садов и заканчивая вузами. Средства могут быть использованы для оплаты обучения в частных школах, кружках, продленном дне, а также для услуг репетиторов», — указал Зайков.

Зайков также отметил, что материнский капитал доступен для обучения любого ребенка в семье, независимо от того, кто первым получил сертификат. Использовать эти средства можно после достижения ребенком трех лет, при условии, что обучение должно начаться не позднее его 25-летия.

