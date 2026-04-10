Россиянам объяснили, можно ли потратить маткапитал на обучение в частной школе
Маткапитал можно направлять на образование любого уровня: от детского сада до вуза, включая частные школы, кружки, продленку и услуги репетиторов (при наличии у них лицензии)
10 апреля 2026, 15:38, ИА Амител
Материнский капитал может быть использован для оплаты обучения детей в частных образовательных учреждениях с лицензией и официальной регистрацией, сообщил РИА Новости доцент кафедры экономики и финансов Алтайского филиала Президентской академии Сергей Зайков.
По словам Зайкова, эти средства можно направить на обучение в частных школах и на оплату услуг индивидуальных предпринимателей, занимающихся образовательной деятельностью.
«Материнский капитал может быть потрачен на обучение на всех уровнях, начиная с детских садов и заканчивая вузами. Средства могут быть использованы для оплаты обучения в частных школах, кружках, продленном дне, а также для услуг репетиторов», — указал Зайков.
Зайков также отметил, что материнский капитал доступен для обучения любого ребенка в семье, независимо от того, кто первым получил сертификат. Использовать эти средства можно после достижения ребенком трех лет, при условии, что обучение должно начаться не позднее его 25-летия.
Ранее amic.ru писал, на что можно потратить маткапитал в 2026 году.
01:20:01 11-04-2026
да там этого хватит всего год обучения (если 2 ребенка) или два за одного. какой смысл то??