Матвиенко призвала приостановить действие закона о госзакупках

По мнению спикера Совфеда, в нынешних условиях 44‑ФЗ тормозит запуск важных объектов

02 июля 2026, 15:33, ИА Амител

Валентина Матвиенко / Фото: пресс-служба Совфеда

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила с инициативой ввести временный мораторий на действие федерального закона № 44‑ФЗ о контрактной системе в сфере госзакупок. По ее мнению, такая мера позволит регионам быстрее и эффективнее использовать бюджетные средства, пишет РИА Новости.

Выступая на пленарном заседании палаты, политик отметила, что в нынешних условиях и с учетом изменившейся реальности стоит рассмотреть возможность приостановки действия 44‑го закона.

Матвиенко предложила поручить вице‑спикеру СФ Николаю Журавлеву направить в правительство соответствующее предложение. Мораторий, по замыслу спикера, должен действовать до завершения специальной военной операции. Это даст регионам право в ускоренном порядке принимать решения о старте строительства инфраструктурных, социальных и других значимых объектов.

При этом Валентина Матвиенко подчеркнула, что введение моратория не означает отказа от контроля за расходованием средств. Она особо отметила необходимость пресекать действия недобросовестных участников — важно сохранять механизмы, позволяющие своевременно выявлять и останавливать нарушения.