Матвиенко призвала приостановить действие закона о госзакупках
По мнению спикера Совфеда, в нынешних условиях 44‑ФЗ тормозит запуск важных объектов
02 июля 2026, 15:33, ИА Амител
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила с инициативой ввести временный мораторий на действие федерального закона № 44‑ФЗ о контрактной системе в сфере госзакупок. По ее мнению, такая мера позволит регионам быстрее и эффективнее использовать бюджетные средства, пишет РИА Новости.
Выступая на пленарном заседании палаты, политик отметила, что в нынешних условиях и с учетом изменившейся реальности стоит рассмотреть возможность приостановки действия 44‑го закона.
Матвиенко предложила поручить вице‑спикеру СФ Николаю Журавлеву направить в правительство соответствующее предложение. Мораторий, по замыслу спикера, должен действовать до завершения специальной военной операции. Это даст регионам право в ускоренном порядке принимать решения о старте строительства инфраструктурных, социальных и других значимых объектов.
При этом Валентина Матвиенко подчеркнула, что введение моратория не означает отказа от контроля за расходованием средств. Она особо отметила необходимость пресекать действия недобросовестных участников — важно сохранять механизмы, позволяющие своевременно выявлять и останавливать нарушения.
15:38:36 02-07-2026
Ну да. Отдавать госзаказы по знакомству, нужным людям, родственникам. Интересная идея, перспективная. Милонов отдыхает...
15:44:53 02-07-2026
А она то чего возбудилась перед выборами? В СовФед ее население не выбирает... А у выбирашек из ГД она и так как скользкая рыбешка пролетит... Там только ее сочувствующие сидят, которых тоже большинство не выбирали...
17:31:47 02-07-2026
Давно пора, госзакупки убили все своё
18:09:33 02-07-2026
Гость (17:31:47 02-07-2026) Давно пора, госзакупки убили все своё ... Система несовершенна, но то, что предлагает Матвиенко - это прямое кумовство и коррупция. Все заказы будут розданы своим. Или даже себе.
10:59:58 03-07-2026
Пузырек (18:09:33 02-07-2026) Система несовершенна, но то, что предлагает Матвиенко - это ... Система абсолютно неработоспособна. Пусть своим, но будет поставлено то что нужно и в короткие сроки, а не как сейчас не пойми что и хз когда. Постоянно сталкиваюсь с тем что под требования ТЗ подрядчики впихивают абсолютно левое оборудование, в заявке пишут что все как надо, а по факту монтажа заказчик никогда не проверяет что в итоге получил, а получает он совсем не то что хотел, а голимый шлак. У Заказчика просто часто нет спецов для этого. И хотел он например кондиционеры Дайкин, а получил китайский одноразовый шлак, а по заявке все красиво. Да, зато дешево, всех кто реальные Дайкины предлагал отвалились на торгах, в цену не смогли влезть. Много лет уже в этой теме, последнее время вообще стараюсь в таких торгах не участвовать, бесполезная трата времени, все равно выиграет контора "Рога и копыта" за 3 копейки.
13:00:24 03-07-2026
Гость (10:59:58 03-07-2026) Система абсолютно неработоспособна. Пусть своим, но будет по... Ниже написано. Не мной. Воруют и при 44-м, без него быстрее воровать. Сам близко работал с 44-м, знаю все, или почти все, недостатки. Их надо устранять. А предложение Матвиенко: я заказчик, у меня брат поставщик, он и поставит, в бане сегодня вечером и цену согласуем (в 3 раза выше рыночной) и подпишем контракт. Да и на кой нам ТЗ, что есть у него на складе, то и купим. Парируйте.
11:25:02 03-07-2026
Воруют и при 44-м - так хоть быстрее.
13:06:23 03-07-2026
интересно
а для чего этот финт с цифровым рублем? а???
зачем нам цифра ??