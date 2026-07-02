Матвиенко заявила, что возраст молодежи оптимально оставить до 35 лет

Закон могут поменять по просьбе россиян, но только после опроса и обсуждения, отметила политик

02 июля 2026, 10:54, ИА Амител

Молодежь / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко высказалась о возрастных границах категории "молодежь", пишет РИА Новости.

На встрече с участниками проекта "Поезд Памяти" политик заявила, что считает оптимальным предельный возраст молодежи до 35 лет, но при этом подчеркнула, что молодые люди вправе вносить свои предложения по этому вопросу.

«Это дискуссионная тема… Я считаю, что не надо снижать порог, это мое личное мнение. Мне кажется, оптимальное решение — до 35 лет, но чтобы молодые люди понимали, что до 35 лет, а лучше пораньше‑пораньше, надо создать семью, надо родить минимум троих детей, состояться в профессии и потом уже переходить в другую возрастную категорию», — отметила Матвиенко.

Политик предложила пока не менять действующие нормы. При этом она допустила возможность корректировки закона — при условии, что такое решение будет отражать позицию самой молодежи.

«Что вы скажете, так мы и сделаем», — заключила спикер Совфеда.

Матвиенко также указала, что для принятия подобных решений необходимо провести масштабный социологический опрос. Ранее сообщалось, что за четверть века продолжительность жизни в России увеличилась с 65 до 74 лет.