Матвиенко заявила, что возраст молодежи оптимально оставить до 35 лет
Закон могут поменять по просьбе россиян, но только после опроса и обсуждения, отметила политик
02 июля 2026, 10:54, ИА Амител
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко высказалась о возрастных границах категории "молодежь", пишет РИА Новости.
На встрече с участниками проекта "Поезд Памяти" политик заявила, что считает оптимальным предельный возраст молодежи до 35 лет, но при этом подчеркнула, что молодые люди вправе вносить свои предложения по этому вопросу.
«Это дискуссионная тема… Я считаю, что не надо снижать порог, это мое личное мнение. Мне кажется, оптимальное решение — до 35 лет, но чтобы молодые люди понимали, что до 35 лет, а лучше пораньше‑пораньше, надо создать семью, надо родить минимум троих детей, состояться в профессии и потом уже переходить в другую возрастную категорию», — отметила Матвиенко.
Политик предложила пока не менять действующие нормы. При этом она допустила возможность корректировки закона — при условии, что такое решение будет отражать позицию самой молодежи.
«Что вы скажете, так мы и сделаем», — заключила спикер Совфеда.
Матвиенко также указала, что для принятия подобных решений необходимо провести масштабный социологический опрос. Ранее сообщалось, что за четверть века продолжительность жизни в России увеличилась с 65 до 74 лет.
11:05:33 02-07-2026
Матвиенко все к цвету обоих примеряется - счастливая женщина
12:07:32 02-07-2026
До 63-х...пока стоял...
12:12:39 02-07-2026
Какие экономические последствия?
Игра в слова ради статистики.
Молодежь до 28 лет
Младенчество (0–1 год)
Детство (1 год – 10/12 лет)
Отрочество (11/12 – 14/15 лет) Начало пубертатного скачка.
Юность (15/16 – 20/21 год) Завершение физического роста и окончательное формирование репродуктивной системы.
Взрослый возраст / Ранняя зрелость (21 – 35/40 лет) Период стабилизации и акме (расцвета) функциональных возможностей.
Средний возраст (40 – 60 лет) Начало инволюционных (обратных) процессов.
Старость (60+ лет) Период системного снижения адаптационных резервов. Характеризуется угасанием функции тимуса (иммунное старение), накоплением клеточного «мусора»
13:16:05 02-07-2026
"что до 35 лет, а лучше пораньше‑пораньше, надо создать семью, надо родить минимум троих детей, состояться в профессии "
Удивительно, что матвиенка не состоялась как женщина и обошлась только одним ребенком. Наверное тяжелое время было в СССР в 70 гг, чтобы рожать троих, да, Валентина? Или девочка из украинской деревни предпочла политическую карьеру в обкомах своей женской доле?
13:46:13 02-07-2026
Гость (13:16:05 02-07-2026) "что до 35 лет, а лучше пораньше‑пораньше, надо создать семь... С языка снял. Да и сынок ее, тоже как-то не стремится мамкины хотелки исполнять почему-то...
13:58:56 02-07-2026
что за четверть века продолжительность жизни в России увеличилась с 65 до 74 лет.
Звиздеть не надо. При подсчете убрали подростковую смертность от травм,еще много чего, т.е. подтерли, подправили, приврали и записали себе в заслугу, а потом нагло подняли пенсионный возраст для тех, кто и так работает на износ. То есть за счет кого живут и кормятся, кому врут и кого держат в нищете. Потому нашим правителям веры давно нет ни в чём.
16:08:54 02-07-2026
чтобы молодые люди понимали, что до 35 лет, а лучше пораньше‑пораньше, надо создать семью, надо родить минимум троих детей///////
Призывает после 35 лет не рожать, льгот не давать, так как из возраста молодежи вышли?
19:24:13 02-07-2026
До 16 в детсаде? Класс.
22:43:29 02-07-2026
Умные уже давно прошарили, что семью создавать не особо и надо. Остальные пусть лезут в эту кабалу. И умрут действительно молодыми.