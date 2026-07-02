НОВОСТИОбщество

Матвиенко заявила, что возраст молодежи оптимально оставить до 35 лет

Закон могут поменять по просьбе россиян, но только после опроса и обсуждения, отметила политик

02 июля 2026, 10:54, ИА Амител

Молодежь / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru
Молодежь / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко высказалась о возрастных границах категории "молодежь", пишет РИА Новости.

На встрече с участниками проекта "Поезд Памяти" политик заявила, что считает оптимальным предельный возраст молодежи до 35 лет, но при этом подчеркнула, что молодые люди вправе вносить свои предложения по этому вопросу.

«Это дискуссионная тема… Я считаю, что не надо снижать порог, это мое личное мнение. Мне кажется, оптимальное решение — до 35 лет, но чтобы молодые люди понимали, что до 35 лет, а лучше пораньше‑пораньше, надо создать семью, надо родить минимум троих детей, состояться в профессии и потом уже переходить в другую возрастную категорию», — отметила Матвиенко.

Политик предложила пока не менять действующие нормы. При этом она допустила возможность корректировки закона — при условии, что такое решение будет отражать позицию самой молодежи. 

«Что вы скажете, так мы и сделаем», — заключила спикер Совфеда.

Матвиенко также указала, что для принятия подобных решений необходимо провести масштабный социологический опрос. Ранее сообщалось, что за четверть века продолжительность жизни в России увеличилась с 65 до 74 лет.

Биологический возраст / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

В РФ впервые оценят биологический возраст населения

Исследование начнется в июле 2026 года и охватит несколько регионов
НОВОСТИОбщество

Россия Политика
       

Комментарии 9

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Трагати

11:05:33 02-07-2026

Матвиенко все к цвету обоих примеряется - счастливая женщина

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Кость...

12:07:32 02-07-2026

До 63-х...пока стоял...

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Вежливый Человек

12:12:39 02-07-2026

Какие экономические последствия?
Игра в слова ради статистики.
Молодежь до 28 лет
Младенчество (0–1 год)
Детство (1 год – 10/12 лет)
Отрочество (11/12 – 14/15 лет) Начало пубертатного скачка.
Юность (15/16 – 20/21 год) Завершение физического роста и окончательное формирование репродуктивной системы.
Взрослый возраст / Ранняя зрелость (21 – 35/40 лет) Период стабилизации и акме (расцвета) функциональных возможностей.
Средний возраст (40 – 60 лет) Начало инволюционных (обратных) процессов.
Старость (60+ лет) Период системного снижения адаптационных резервов. Характеризуется угасанием функции тимуса (иммунное старение), накоплением клеточного «мусора»

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Гость

13:16:05 02-07-2026

"что до 35 лет, а лучше пораньше‑пораньше, надо создать семью, надо родить минимум троих детей, состояться в профессии "

Удивительно, что матвиенка не состоялась как женщина и обошлась только одним ребенком. Наверное тяжелое время было в СССР в 70 гг, чтобы рожать троих, да, Валентина? Или девочка из украинской деревни предпочла политическую карьеру в обкомах своей женской доле?

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Гость

13:46:13 02-07-2026

Гость (13:16:05 02-07-2026) "что до 35 лет, а лучше пораньше‑пораньше, надо создать семь... С языка снял. Да и сынок ее, тоже как-то не стремится мамкины хотелки исполнять почему-то...

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Гость

13:58:56 02-07-2026

что за четверть века продолжительность жизни в России увеличилась с 65 до 74 лет.

Звиздеть не надо. При подсчете убрали подростковую смертность от травм,еще много чего, т.е. подтерли, подправили, приврали и записали себе в заслугу, а потом нагло подняли пенсионный возраст для тех, кто и так работает на износ. То есть за счет кого живут и кормятся, кому врут и кого держат в нищете. Потому нашим правителям веры давно нет ни в чём.

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Гость

16:08:54 02-07-2026

чтобы молодые люди понимали, что до 35 лет, а лучше пораньше‑пораньше, надо создать семью, надо родить минимум троих детей///////
Призывает после 35 лет не рожать, льгот не давать, так как из возраста молодежи вышли?

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Musik

19:24:13 02-07-2026

До 16 в детсаде? Класс.

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Гость

22:43:29 02-07-2026

Умные уже давно прошарили, что семью создавать не особо и надо. Остальные пусть лезут в эту кабалу. И умрут действительно молодыми.

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