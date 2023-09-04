McDonald’s может вернуться в Россию

Об этом сообщил владелец сети "Вкусно – и точка"

04 сентября 2023, 15:06, ИА Амител

Фото: unsplash.com

McDonald’s оставил открытой возможность вернуться в страну в случае "изменения обстоятельств", заявил агентству ТАСС владелец сети заведений "Вкусно – и точка" Александр Говор, выкупивший российский бизнес корпорации в 2022 году.

По словам предпринимателя, при принятии решения о выборе его кандидатуры в качестве партнера корпорация хотела убедиться, что их бизнес в России будет устойчивым. И он уверил американскую сторону, что не продаст контрольный пакет акций в российской сети.

"Они не скрывали, что рассчитывают вернуться в Россию, если обстоятельства изменятся, поэтому хотели быть уверенными, что бизнес не развалится", – рассказал Говор.

Говор также отметил, что в сделке прописана опция возвращения бизнеса McDonald's. И если корпорация будет выкупать бизнес, то за те деньги, которые вложил предприниматель, причем он будет первым претендентом на мастер-франчайзи.

Однако владелец "Вкусно – и точка" сомневается, что корпорация вернется в Россию в прежнем формате, и если это случится, то будет работать по франшизе, что и делает в большинстве стран.