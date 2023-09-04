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McDonald’s может вернуться в Россию

Об этом сообщил владелец сети "Вкусно – и точка"

04 сентября 2023, 15:06, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

McDonald’s оставил открытой возможность вернуться в страну в случае "изменения обстоятельств", заявил агентству ТАСС владелец сети заведений "Вкусно – и точка" Александр Говор, выкупивший российский бизнес корпорации в 2022 году. 

По словам предпринимателя, при принятии решения о выборе его кандидатуры в качестве партнера корпорация хотела убедиться, что их бизнес в России будет устойчивым. И он уверил американскую сторону, что не продаст контрольный пакет акций в российской сети.

"Они не скрывали, что рассчитывают вернуться в Россию, если обстоятельства изменятся, поэтому хотели быть уверенными, что бизнес не развалится", – рассказал Говор.

Говор также отметил, что в сделке прописана опция возвращения бизнеса McDonald's. И если корпорация будет выкупать бизнес, то за те деньги, которые вложил предприниматель, причем он будет первым претендентом на мастер-франчайзи.

Однако владелец "Вкусно – и точка" сомневается, что корпорация вернется в Россию в прежнем формате, и если это случится, то будет работать по франшизе, что и делает в большинстве стран.

общественное питание

Комментарии 4

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горожанка

15:13:05 04-09-2023

Не пускайте их обратно! Умер, так умер!!!

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Гость

15:54:23 04-09-2023

горожанка (15:13:05 04-09-2023) Не пускайте их обратно! Умер, так умер!!!... Что значит "не пускайте". Они тут, а все эти варианты возвращения- всего лишь юридические каверзы. Хреново, что за это время ни сетей блинных/пельменных/пирожковых, т.е. заведений с исконно русским/татарским/украинским и пр. меню не появилось...

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Гость

16:59:42 04-09-2023

Гость (15:54:23 04-09-2023) горожанка (15:13:05 04-09-2023) Не пускайте их обратно... Ну так никто и не собирался их открывать - это же финансы вкладывать надо, а мы любим только барыши стричь. За всё это время ничего по большому счёту и не импортозаместилось. Только бла-бла.

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Гость

12:27:00 05-09-2023

А всё, поезд то уехал. Самолеты задом не летают. И вообще, задом ходят только раки! Жрите сами свои помои!

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