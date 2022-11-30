Алтайский инфекционист рассказал, возможно ли ВИЧ-инфицированному дожить до старости

Главврач алтайского краевого центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Валерий Шевченко рассказал, можно ли дожить до старости ВИЧ-инфицированному и какова средняя продолжительность жизни человека с момента заражения таким недугом.

В разговоре с amic.ru специалист отметил, что когда не было антиретровирусной терапии, которая позволила перевести болезнь из разряда смертельных в хроническое управляемое заболевание, заражённый вирусом иммунодефицита человека мог прожить примерно 15 — максимум 20 лет.

«Но мы делаем акцент на ситуацию с момента заражения, а болезнь же имеет особенность много лет быть бессимптомной. То есть с момента появления первых признаков болезни некоторые пациенты уходили буквально в течение нескольких лет. Соответственно, десяток лет он может чувствовать себя хорошо, но как появились первые симптомы, два-три-пять лет — и пациента уже не стало», — сказал инфекционист.

В настоящее же время терапия позволяет приблизить продолжительность жизни к среднестатистической, «но, безусловно, она не решает всех проблем со здоровьем и качеством жизни пациента», подчеркнул Шевченко.

1 декабря будет отмечаться Всемирный день борьбы со СПИДом. Согласно статистике, в 2021 году в мире более 1,5 млн человек заразились ВИЧ, а порядка 650 тысяч человек умерли от заболеваний, вызванных этой инфекцией. На сегодня официальное общемировое число людей с ВИЧ составляет более 38 млн человек. В Алтайском крае на учёте состоит порядка 17,5 тысячи пациентов, и порядка 16 тысяч из них получают противовирусную терапию.