Калькулятор вероятности смерти от COVID-19 создали в Минздраве РФ

В России создали единую базу данных больных ковидом, позволяющую спрогнозировать вероятность смерти пациента, сообщает ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава РФ.

База содержит результаты клинических, лабораторных и инструментальных исследований более 4000 человек.

«На основании данных <...> разработан калькулятор прогнозирования летального исхода заболевания. Калькулятор предназначен для врачей в качестве дополнительной информации о риске летального исхода», — говорится в сообщении.

Единая база данных больных COVID-19 / Фото: almazovcentre.ru

Учёные подчеркнули, что программу можно использовать в качестве вспомогательного инструмента для принятия врачебных решений.

«Применение данного калькулятора в клинической практике (инфекционных стационарах) позволит не только прогнозировать исход заболевания на основании простых 11 параметров, полученных в первые дни госпитализации, но и распределять имеющийся коечный и лекарственный фонд», — уточнили в исследовательском центре.