Калькулятор вероятности смерти от COVID-19 создали в Минздраве РФ
Программа поможет правильно распределять койки и лекарства между больными
2 августа 2022, 14:49
В России создали единую базу данных больных ковидом, позволяющую спрогнозировать вероятность смерти пациента, сообщает ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава РФ.
База содержит результаты клинических, лабораторных и инструментальных исследований более 4000 человек.
«На основании данных <...> разработан калькулятор прогнозирования летального исхода заболевания. Калькулятор предназначен для врачей в качестве дополнительной информации о риске летального исхода», — говорится в сообщении.
Единая база данных больных COVID-19 / Фото: almazovcentre.ru
Учёные подчеркнули, что программу можно использовать в качестве вспомогательного инструмента для принятия врачебных решений.
«Применение данного калькулятора в клинической практике (инфекционных стационарах) позволит не только прогнозировать исход заболевания на основании простых 11 параметров, полученных в первые дни госпитализации, но и распределять имеющийся коечный и лекарственный фонд», — уточнили в исследовательском центре.
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