На Алтае на карантин начали закрывать классы в школах и группы в детсадах

В Алтайском крае частично приостановили учебный процесс в 24 школах, а также закрыли более 30 групп в 21 детском саду, сообщают «Вести Алтай».

В последние две недели в регионе наблюдается рост случаев ОРВИ, темпы прироста составляют от 3 до 15%. В основном болеют дети школьного возраста.

«Данный рост связан с выходом детей с каникул. Преимущественно заболеваемость у нас растёт за счёт детского населения. Наибольшие темпы прироста дают школьники 7-14 лет, что вполне ожидаемо и логично. Такая ситуация у нас каждую четверть наблюдается, тем более сейчас зимний период», — пояснила главный специалист — эксперт отдела эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Христина Манохина.

Она подчеркнула, что полностью закрытых школ или детсадов нет. Но частично приостановлен учебный процесс в 24 классах школ Барнаула, Алтайского, Волчихинского и других районов. Также закрыто более 30 групп в 21 детсаду.

В основном у детей выявляют риновирусы и аденовирусы. Случаев гриппа в крае не зарегистрировано.