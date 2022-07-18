Специалисты рассказал о том, когда ждать нового пика заболеваемости коронавирусом в России

Врач-инфекционист рассказал о том, когда россиянам стоит ждать подъем уровня заболеваемости коронавирусом. Его слова передают «Известия».

«Первый подъем заболеваемости произойдет, наверное, в конце июля — начале августа. Примерно тогда в крупные города из отпусков вернется первая волна отдыхающих, а оттуда инфекция может распространиться дальше по регионам», — сказал медик.

Он также добавил, что вторая волна подъема уровня заболеваемости произойдет в районе сентября-октября, когда с курортов вернется «вторая группа» отпускников.

В преддверии роста заболеваемости инфекционист порекомендовал людям ревакцинироваться.