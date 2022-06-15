Учёные-экологи АлтГТУ разрабатывают гуманные технологии получения улиточного муцина

На кафедре химической техники и инженерной экологии АлтГТУ идёт работа над поиском гуманного и экологичного способа получения улиточного муцина. Учёные-экологи разрабатывают технологию его концентрирования и очистки.

«Улиточный муцин применяют в индустрии красоты, фармацевтике и медицине из-за его биологической активности и высоких регенерирующих качеств. Он обладает противовоспалительным действием, успокаивает раздражённый эпидермис, способствует заживлению микротравмы, уменьшает глубину рубцов и шрамов, хорошо работает с возрастными проблемами кожи: у молодых людей — улучшит состояние кожи при акне; в зрелом возрасте — делает кожу более эластичной и упругой, выравнивает её тон. Муцин применяют в регенеративной медицине, для лечения разных заболеваний», — рассказала доцент кафедры химической техники и инженерной экологии, руководитель проекта Ольга Сартакова.

В лабораторных условиях муцин получают, воздействуя на улиток физическими, химическими и механическими факторами. Но в отличие от многих крупных компаний — производителей муцина, разработчики АлтГТУ ищут гуманные способы его получения.

«К примеру, когда улитка ползёт по веточкам в естественной среде, её кожа раздражается, и специальные железы начинают вырабатывать секрет с муцином. Мы как экологи занимаемся поиском более гуманной технологии получения муцина — создаём стресс улиткам, приближённый к тем условиям, с которыми они могут столкнуться в естественной среде», — пояснила студентка АлтГТУ Ульяна Тананыхина.

Ольга Сартакова добавила, что в ближайшей перспективе стоит задача научиться правильно очищать и концентрировать муцин, а также рассмотреть новые векторы его применения. Когда все методики и технологические приёмы будут отлажены, учёные смогут предложить технологию алтайскому бизнесу, что актуально в современных условиях импортозамещения.