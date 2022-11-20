В Алтайском крае студентки работают над лекарством от мышечной болезни

Студентки Алтайского государственного университета работают над лекарством от саркопении. Об этом сообщает «Катунь 24».

Заболевание сопровождается потерей мышечной массы и функций мышц.

Суть метода, над которым работают студентки, заключается в консервации мышечных клеток молодого человека и последующем введении этих клеток в его организм через долгое время, если у пациента развивается саркопения.

Девушки занимаются юридическим закреплением процедуры, а также работают над бизнес-планом.

Отмечается, что забор клеток можно производить в обычном процедурном кабинете, а хранятся они после заморозки долгое время.