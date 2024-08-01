Какие кандидаты будут участвовать в выборах главы Республики Алтай?

В избирательном бюллетене будет всего три имени

01 августа 2024, 11:05, ИА Амител

Избирательный процесс/ Фото: amic.ru

Определились кандидаты на должность главы Республики Алтай. 31 июля 2024 года местный избирком принял постановление о регистрации трех претендентов на эту должность, сообщает сайт республиканской избирательной комиссии. Amic.ru рассказывает, какие имена будут в бюллетене.

Кого зарегистрировали кандидатами на выборы?

На выборах будет три кандидата. Это:

депутат Госсобрания – Эл Курултая Олег Добрынин от партии "Родина";

заместитель директора ООО "Центр оценки и консалтинга" Александр Кириллов от ЛДПР;

временно исполняющий обязанности главы республики Андрей Турчак от партии "Единая Россия".

Кому отказали в регистрации?

В регистрации отказали Владимиру Косову от партии "Зеленая инициатива" и Александру Климову от "Казачьей партии Российской Федерации". Причина – недостаточное количество достоверных подписей муниципальных депутатов.

Кроме того, необходимое число "автографов" муниципальных депутатов не смогли собрать Петр Букач от КПРФ и Сергей Кухтуеков от "Гражданской инициативы". Они также выбыли из избирательной гонки.

Когда состоятся выборы главы республики?

Выборы главы Республики Алтай пройдут с 6 по 8 сентября 2024 года. Они будут трехдневными и впервые с применением ДЭГ. Одновременно с голосованием за главу региона состоятся выборы в Государственное собрание Республики Алтай. Всего там будет избран 41 депутат. 11 мандатов распределятся по партийным спискам, а остальные – пропорционально полученным голосам. Подробнее о грядущих выборах в Республике Алтай можно прочитать здесь.

Кто сейчас возглавляет республику?

На данный момент временно исполняет обязанности главы республики бывший секретарь генерального совета партии "Единая Россия", сенатор Андрей Турчак. После того как в июне 2024 года в отставку ушел Олег Хорохордин, президент России Владимир Путин предложил Турчаку возглавить регион. Теперь же Турчак попытается стать полноценным главой.