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Какие кандидаты будут участвовать в выборах главы Республики Алтай?

В избирательном бюллетене будет всего три имени

01 августа 2024, 11:05, ИА Амител

Избирательный процесс/ Фото: amic.ru
Избирательный процесс/ Фото: amic.ru

Определились кандидаты на должность главы Республики Алтай. 31 июля 2024 года местный избирком принял постановление о регистрации трех претендентов на эту должность, сообщает сайт республиканской избирательной комиссии. Amic.ru рассказывает, какие имена будут в бюллетене.

Кого зарегистрировали кандидатами на выборы?

На выборах будет три кандидата. Это:

  • депутат Госсобрания – Эл Курултая Олег Добрынин от партии "Родина";

  • заместитель директора ООО "Центр оценки и консалтинга" Александр Кириллов от ЛДПР;

  • временно исполняющий обязанности главы республики Андрей Турчак от партии "Единая Россия".

Кому отказали в регистрации?

В регистрации отказали Владимиру Косову от партии "Зеленая инициатива" и Александру Климову от "Казачьей партии Российской Федерации". Причина – недостаточное количество достоверных подписей муниципальных депутатов.

Кроме того, необходимое число "автографов" муниципальных депутатов не смогли собрать Петр Букач от КПРФ и Сергей Кухтуеков от "Гражданской инициативы". Они также выбыли из избирательной гонки.

Когда состоятся выборы главы республики?

Выборы главы Республики Алтай пройдут с 6 по 8 сентября 2024 года. Они будут трехдневными и впервые с применением ДЭГ. Одновременно с голосованием за главу региона состоятся выборы в Государственное собрание Республики Алтай. Всего там будет избран 41 депутат. 11 мандатов распределятся по партийным спискам, а остальные – пропорционально полученным голосам. Подробнее о грядущих выборах в Республике Алтай можно прочитать здесь.

Кто сейчас возглавляет республику?

На данный момент временно исполняет обязанности главы республики бывший секретарь генерального совета партии "Единая Россия", сенатор Андрей Турчак. После того как в июне 2024 года в отставку ушел Олег Хорохордин, президент России Владимир Путин предложил Турчаку возглавить регион. Теперь же Турчак попытается стать полноценным главой.

выборы Республика Алтай

Комментарии 2

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Гость

11:32:39 01-08-2024

Вы нам зачем про это пишите?
Или всётаки прикрепят край к более успешном региону ? И нас потихоньку в водят в курс их дел.

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Musik

18:53:11 01-08-2024

Гость (11:32:39 01-08-2024) Вы нам зачем про это пишите?Или всётаки прикрепят край к... РА более?
Ну ви вааще 🤣

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