Смогут ли жители Республики Алтай отдать голос на местных выборах, будучи в Барнауле?

Выборы главы Республики Алтай и депутатов Госсобрания состоятся с 6 по 8 сентября

03 сентября 2024, 14:00, ИА Амител

Выборы в Алтайском крае / Фото: amic.ru

С 6 по 8 сентября в Республике Алтай состоятся выборы сразу и главы региона, и депутатов местного Госсобрания. Много жителей соседнего региона проживает в Алтайском крае, и им наверняка захочется заполнить бюллетень, не путешествия между двумя субъектами. Глава краевого избиркома Ирина Акимова рассказала, будет ли в Барнауле и в Алтайском крае хоть один экстерриториальный избирательный участок для жителей Республики Алтай и как им проголосовать вне дома.

Будет ли участок для жителей Республики Алтай в Барнауле?

Нет, экстерриториальных участков для выборов главы и депутатов парламента Республики Алтай не появится ни в Барнауле, ни где-то еще в Алтайском крае. То есть проголосовать очно на территории края жители республики не смогут.

Как голосовать жителям Республики Алтай, которые живут в Алтайском крае?

В этом году впервые в Республике Алтай будет работать дистанционное электронное голосование (ДЭГ), так что жители региона смогут заполнить бюллетень на портале госуслуг, отметила Акимова. Правда, для этого нужно было подать заявление на сайте с 22 июля по 2 сентября 2024 года.

"Первый опыт, первый сезон будет у жителей Республики Алтай, они в этом году используют такое право. Я думаю, что ДЭГ серьезно поможет компенсировать отсутствие экстерриториального участка. Наш опыт здесь только позитивный. Также механизм "Мобильный избиратель" работает в пределах территории республики. Голосование продлится три дня, и механизмов достаточно, чтобы избирательное право всех жителей было обеспечено", – прокомментировала Акимова.

Кого будут выбирать жители Республики Алтай?

В сентябре 2024 года в Республике Алтай состоится две масштабные кампании – по выборам главы региона и депутатов республиканского Госсобрания. На должность главы республики претендуют депутат Госсобрания – Эл Курултая Олег Добрынин ("Родина"), заместитель директора ООО "Центр оценки и консалтинга" Александр Кириллов (ЛДПР) и временно исполняющий обязанности главы республики Андрей Турчак ("Единая Россия").

В местный парламент – Государственное собрание Республики Алтай – будет избран 41 депутат. 11 мандатов распределятся по партийным спискам, а остальные 30 – согласно полученным голосам. Чтобы попасть в парламент, партия должна набрать минимум 5% голосов.

По партийным спискам в Республике Алтай кандидатов выдвинули "Единая Россия", ЛДПР, "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" (СРЗП), КПРФ, "Новые люди" и "Родина". Подробнее о грядущих выборах в Республике Алтай можно прочитать здесь.

А в Алтайском крае свои выборы будут?

В Алтайском крае масштабных выборов осенью 2024 года не случится. Однако пройдут 104 локальные избирательные кампании. 103 – это выборы в органы местного самоуправления, и одна – довыборы депутата АКЗС по 21-му избирательному округу Барнаула, в который входит часть Железнодорожного района краевой столицы. Подробнее о том, как пройдут выборы в Алтайском крае в 2024 году, читайте по ссылке.