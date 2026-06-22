Место с ненайденными останками царской семьи могут отдать под кладбище
Волонтеры планируют создать здесь историко-культурный заповедник
22 июня 2026, 16:33, ИА Амител
На месте с ненайденными останками царской семьи под Екатеринбургом могут построить кладбище. Об этом сообщает Ural Mash.
«Учреждение "Служба городских кладбищ" получило землю рядом с Поросенковым логом. На территории начали вырубать лес — техника движется в сторону могилы Романовых. Активисты опасаются, что соседние с мемориалом участки, где может лежать около 3,5 кг костей членов семьи, застроят под закрытое Западное кладбище», — рассказал глава фонда "Мемориал Романовых" Илья Коровин.
Сейчас общественники пытаются расширить охранную зону лога, где захоронены Николай II, его жена Александра Федоровна, сын и четыре дочери, и создать историко-культурный заповедник. По их мнению, только так удастся сохранить могилу Романовых.
В мэрии Екатеринбурга заявили, что нынешнюю территорию мемориала застраивать никто не будет.
16:47:26 22-06-2026
"На месте с ненайденными останками царской семьи под Екатеринбургом"
Под это описание попадает вся Россия!...
18:44:43 22-06-2026
Так ради интереса,а почему не ставят мемориалы жертвам произвола этого царька?
19:03:10 22-06-2026
О мертвых либо хорошо, либо ничего. Тогда ничего...
19:51:00 22-06-2026
Вася (19:03:10 22-06-2026) О мертвых либо хорошо, либо ничего. Тогда ничего...... Кроме правды...
21:36:13 22-06-2026
Вася (19:03:10 22-06-2026) О мертвых либо хорошо, либо ничего. Тогда ничего...... ЭЭЭхх Уася урезанную версию выдал, Либо хорошо, либо ничего кроме правды. А правду нам не скажут.
19:04:29 22-06-2026
Совсем с ума "искатели" сошли!?
Останки-то давным-давно "нашли"
И с почестями их захоронили...
Уж разве что горбатого слепили?
22:44:42 22-06-2026
304 года Россия была под скипетром Романовых.Спустя 109 лет за их кости взялись...