НОВОСТИОбщество

Место с ненайденными останками царской семьи могут отдать под кладбище

Волонтеры планируют создать здесь историко-культурный заповедник

22 июня 2026, 16:33, ИА Амител

Место обнаружения останков царской семьи Николая II на Старой Коптяковской дороге / Фото: 2ГИС
Место обнаружения останков царской семьи Николая II на Старой Коптяковской дороге / Фото: 2ГИС

На месте с ненайденными останками царской семьи под Екатеринбургом могут построить кладбище. Об этом сообщает Ural Mash.

«Учреждение "Служба городских кладбищ" получило землю рядом с Поросенковым логом. На территории начали вырубать лес — техника движется в сторону могилы Романовых. Активисты опасаются, что соседние с мемориалом участки, где может лежать около 3,5 кг костей членов семьи, застроят под закрытое Западное кладбище», — рассказал глава фонда "Мемориал Романовых" Илья Коровин.

Сейчас общественники пытаются расширить охранную зону лога, где захоронены Николай II, его жена Александра Федоровна, сын и четыре дочери, и создать историко-культурный заповедник. По их мнению, только так удастся сохранить могилу Романовых. 

В мэрии Екатеринбурга заявили, что нынешнюю территорию мемориала застраивать никто не будет.

Место расстрела императорской семьи / Фото: ok.ru

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НОВОСТИОбщество

       

Комментарии 7

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Гость

16:47:26 22-06-2026

"На месте с ненайденными останками царской семьи под Екатеринбургом"
Под это описание попадает вся Россия!...

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гость

18:44:43 22-06-2026

Так ради интереса,а почему не ставят мемориалы жертвам произвола этого царька?

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Вася

19:03:10 22-06-2026

О мертвых либо хорошо, либо ничего. Тогда ничего...

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Гость

19:51:00 22-06-2026

Вася (19:03:10 22-06-2026) О мертвых либо хорошо, либо ничего. Тогда ничего...... Кроме правды...

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гость

21:36:13 22-06-2026

Вася (19:03:10 22-06-2026) О мертвых либо хорошо, либо ничего. Тогда ничего...... ЭЭЭхх Уася урезанную версию выдал, Либо хорошо, либо ничего кроме правды. А правду нам не скажут.

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Гость

19:04:29 22-06-2026

Совсем с ума "искатели" сошли!?
Останки-то давным-давно "нашли"
И с почестями их захоронили...
Уж разве что горбатого слепили?

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Гость

22:44:42 22-06-2026

304 года Россия была под скипетром Романовых.Спустя 109 лет за их кости взялись...

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