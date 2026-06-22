Место с ненайденными останками царской семьи могут отдать под кладбище

Волонтеры планируют создать здесь историко-культурный заповедник

22 июня 2026, 16:33, ИА Амител

Место обнаружения останков царской семьи Николая II на Старой Коптяковской дороге / Фото: 2ГИС

На месте с ненайденными останками царской семьи под Екатеринбургом могут построить кладбище. Об этом сообщает Ural Mash.

«Учреждение "Служба городских кладбищ" получило землю рядом с Поросенковым логом. На территории начали вырубать лес — техника движется в сторону могилы Романовых. Активисты опасаются, что соседние с мемориалом участки, где может лежать около 3,5 кг костей членов семьи, застроят под закрытое Западное кладбище», — рассказал глава фонда "Мемориал Романовых" Илья Коровин.

Сейчас общественники пытаются расширить охранную зону лога, где захоронены Николай II, его жена Александра Федоровна, сын и четыре дочери, и создать историко-культурный заповедник. По их мнению, только так удастся сохранить могилу Романовых.

В мэрии Екатеринбурга заявили, что нынешнюю территорию мемориала застраивать никто не будет.