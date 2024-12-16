Между Иркутском и Барнаулом начал ходить прямой поезд

Стоимость билета — от 4,5 тысячи рублей в плацкарте и от 5,9 тысячи – в купе

16 декабря 2024, 07:00, ИА Амител

Поезд на ж/д вокзале Барнаула / Фото: amic.ru

Новый прямой поезд Иркутск – Барнаул начал курсировать с 15 декабря. Об этом сообщает ircity.ru.

По маршруту можно будет проследовать в беспересадочных вагонах поездов № 137/138 Иркутск – Абакан (№ 237 Тайшет – Абакан). Он проходит через Иркутскую и Кемеровскую области, Алтайский край и Хакасию. В пути состав будет останавливаться в Тулуне, Нижнеудинске, Тайшете, Абакане, Новокузнецке и других городах.

Из Барнаула поезд впервые отправится в среду, 18 декабря, в 13:55. В составе будут и купейные, и плацкартные вагоны. Стоимость билетов начинается от 4,5 тысячи рублей в плацкарте и от 5,9 тысячи – в купе в одну сторону.