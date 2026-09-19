Международные эксперты из 11 стран наблюдают за выборами в Алтайском крае

Делегация из 12 представителей ознакомилась с особенностями голосования в регионе

19 сентября 2026, 15:08, ИА Амител

Делегация международных электоральных экспертов приступила к наблюдению за ходом голосования в Алтайском крае. Наблюдение осуществляют 12 представителей из 11 стран: Индии, Судана, Южной Осетии, Аргентины, Сербии, Узбекистана, ЮАР, Венесуэлы, Казахстана, Китая и Мадагаскара. Об этом рассказали в канале Избирательной комиссии Алтайского края в мессенджере Мах.

19 сентября эксперты встретились с председателем Избирательной комиссии Алтайского края Ириной Акимовой. В ходе встречи иностранные специалисты ознакомились с особенностями проведения голосования на совмещенных избирательных кампаниях в регионе.

Помимо международных наблюдателей, на избирательных участках Алтайского края работают и общественные. Они следят за соблюдением процедур голосования, обеспечивая контроль за тем, чтобы выборы проходили честно, открыто и в соответствии с законом. В их числе — команда студентов, подготовленная Центром общественного наблюдения для работы в дни голосования 18, 19 и 20 сентября.

"Центр общественного наблюдения велась активная подготовка экспертов, в числе которых команда студентов для работы в дни голосования. Вместе будем работать, вместе будем делать выборы прозрачными, открытыми и законными, а самое главное — будем формировать общий путь, куда мы будем идти дальше. Это будущее нас и наших детей. Большое спасибо гражданам за гражданскую позицию и патриотизм", — отметил руководитель Центра общественного наблюдения в Алтайском крае Алексей Чесноков на открытии Информационного центра Избирательной комиссии региона.

Общественные наблюдатели вносят вклад в развитие гражданского общества и укрепление доверия к выборам, обеспечивая прозрачность избирательного процесса на всех этапах. Голосование в Алтайском крае проходит в рамках ЕДГ с 08:00 18 сентября до 20:00 20 сентября.