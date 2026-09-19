НОВОСТИОбщество

В Алтайском крае проголосовали 74% зарегистрировавшихся в ДЭГ избирателей

Заявления на участие в онлайн‑голосовании подали более 252 тысяч человек

19 сентября 2026, 13:24, ИА Амител

Электронное голосование / Фото: Избирательная комиссия Алтайского края / Мах
Электронное голосование / Фото: Избирательная комиссия Алтайского края / Мах

В Алтайском крае проголосовали 74% избирателей, подавших заявление на дистанционное электронное голосование. Об этом сообщает Избирательная комиссия региона. 

В течение трех дней жители края выбирают депутатов Государственной Думы, АКЗС и представительных органов трех муниципальных образований: Алейска, Белокурихи, Залесовского муниципального округа.

Отмечается, что Алтайский край входит в число лидеров по объему дистанционного электронного голосования. Так, для участия в ДЭГ зарегистрировались более 252 тысяч человек. По данным избиркома, на момент публикации свой голос уже отдали 74% из них.

Жители региона могут проголосовать дистанционно из любой точки — находясь на даче, в санатории, в Барнауле или дома. Формат участия не влияет на возможность сделать свой выбор.

Голосование в Алтайском крае проходит с 18 по 20 сентября: выбирают депутатов Госдумы, краевого парламента и органов местного самоуправления. Ранее сообщалось, что более 322 тысяч жителей Алтайского края проголосовали на выборах в Госдуму и органы власти.

Алтайский край выборы электронное голосование
Читайте также в сюжете: Выборы в Госдуму и региональные парламенты - 2026
       

Комментарии 8

Avatar Picture
Элен без ребят

14:40:11 19-09-2026

интересно, я тоже проголосовала или нет, когда после заполнения последнего биллютеня вылетала ошибка. сделала несколько попыток, позвонила в ТП- убила последнюю нервную клетку и плюнула на это всё.

  -17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:57:38 19-09-2026

Элен без ребят (14:40:11 19-09-2026) интересно, я тоже проголосовала или нет, когда после заполне...
Можно проверить учтен голос или нет. На сайте стат выборы гов, в разделе НАЙТИ ГОЛОС (по центру сайта). Если он не учтен, то надо завершить голосование.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:36:57 19-09-2026

Элен без ребят (14:40:11 19-09-2026) интересно, я тоже проголосовала или нет, когда после заполне... Без нервов! Сбегай на участок, физкультразминка, проголосуй!
Слово происходит от французского bulletin, и в русском языке орфография осталась близкой к оригиналу: первая гласная — «ю», вторая — «е», плюс удвоенная «л». Проверить написание другими словами нельзя, его нужно запомнить.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:23:22 19-09-2026

А у меня не прогружается второй день...

  -14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:11:17 19-09-2026

всего участников 251 061 по краю, в новости * для участия в ДЭГ зарегистрировались более 252 тысяч человек.* не сходится однако.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:58:34 19-09-2026

Гость (16:11:17 19-09-2026) всего участников 251 061 по краю, в новости * для участия в ...
Все сходится. Некоторые пришли голосовать на участок вместо ДЭГ, так можно.

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:37:39 19-09-2026

Гость (16:58:34 19-09-2026) Все сходится. Некоторые пришли голосовать на участок вме... сообщение о не точности количества поданных заявлений на участии в ДЭГ. ваше сообщение не по теме.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:27:34 19-09-2026

Гость (16:58:34 19-09-2026) Все сходится. Некоторые пришли голосовать на участок вме... типа два раза можно - и там, и там?

  5 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров