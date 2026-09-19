В Алтайском крае проголосовали 74% зарегистрировавшихся в ДЭГ избирателей
Заявления на участие в онлайн‑голосовании подали более 252 тысяч человек
19 сентября 2026, 13:24, ИА Амител
В Алтайском крае проголосовали 74% избирателей, подавших заявление на дистанционное электронное голосование. Об этом сообщает Избирательная комиссия региона.
В течение трех дней жители края выбирают депутатов Государственной Думы, АКЗС и представительных органов трех муниципальных образований: Алейска, Белокурихи, Залесовского муниципального округа.
Отмечается, что Алтайский край входит в число лидеров по объему дистанционного электронного голосования. Так, для участия в ДЭГ зарегистрировались более 252 тысяч человек. По данным избиркома, на момент публикации свой голос уже отдали 74% из них.
Жители региона могут проголосовать дистанционно из любой точки — находясь на даче, в санатории, в Барнауле или дома. Формат участия не влияет на возможность сделать свой выбор.
Голосование в Алтайском крае проходит с 18 по 20 сентября: выбирают депутатов Госдумы, краевого парламента и органов местного самоуправления. Ранее сообщалось, что более 322 тысяч жителей Алтайского края проголосовали на выборах в Госдуму и органы власти.
14:40:11 19-09-2026
интересно, я тоже проголосовала или нет, когда после заполнения последнего биллютеня вылетала ошибка. сделала несколько попыток, позвонила в ТП- убила последнюю нервную клетку и плюнула на это всё.
16:57:38 19-09-2026
Элен без ребят (14:40:11 19-09-2026) интересно, я тоже проголосовала или нет, когда после заполне...
Можно проверить учтен голос или нет. На сайте стат выборы гов, в разделе НАЙТИ ГОЛОС (по центру сайта). Если он не учтен, то надо завершить голосование.
19:36:57 19-09-2026
Элен без ребят (14:40:11 19-09-2026) интересно, я тоже проголосовала или нет, когда после заполне... Без нервов! Сбегай на участок, физкультразминка, проголосуй!
Слово происходит от французского bulletin, и в русском языке орфография осталась близкой к оригиналу: первая гласная — «ю», вторая — «е», плюс удвоенная «л». Проверить написание другими словами нельзя, его нужно запомнить.
15:23:22 19-09-2026
А у меня не прогружается второй день...
16:11:17 19-09-2026
всего участников 251 061 по краю, в новости * для участия в ДЭГ зарегистрировались более 252 тысяч человек.* не сходится однако.
16:58:34 19-09-2026
Гость (16:11:17 19-09-2026) всего участников 251 061 по краю, в новости * для участия в ...
Все сходится. Некоторые пришли голосовать на участок вместо ДЭГ, так можно.
17:37:39 19-09-2026
Гость (16:58:34 19-09-2026) Все сходится. Некоторые пришли голосовать на участок вме... сообщение о не точности количества поданных заявлений на участии в ДЭГ. ваше сообщение не по теме.
19:27:34 19-09-2026
Гость (16:58:34 19-09-2026) Все сходится. Некоторые пришли голосовать на участок вме... типа два раза можно - и там, и там?