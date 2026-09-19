В Алтайском крае проголосовали 74% зарегистрировавшихся в ДЭГ избирателей

Заявления на участие в онлайн‑голосовании подали более 252 тысяч человек

19 сентября 2026, 13:24, ИА Амител

Электронное голосование / Фото: Избирательная комиссия Алтайского края / Мах

В Алтайском крае проголосовали 74% избирателей, подавших заявление на дистанционное электронное голосование. Об этом сообщает Избирательная комиссия региона.

В течение трех дней жители края выбирают депутатов Государственной Думы, АКЗС и представительных органов трех муниципальных образований: Алейска, Белокурихи, Залесовского муниципального округа.

Отмечается, что Алтайский край входит в число лидеров по объему дистанционного электронного голосования. Так, для участия в ДЭГ зарегистрировались более 252 тысяч человек. По данным избиркома, на момент публикации свой голос уже отдали 74% из них.

Жители региона могут проголосовать дистанционно из любой точки — находясь на даче, в санатории, в Барнауле или дома. Формат участия не влияет на возможность сделать свой выбор.

Голосование в Алтайском крае проходит с 18 по 20 сентября: выбирают депутатов Госдумы, краевого парламента и органов местного самоуправления. Ранее сообщалось, что более 322 тысяч жителей Алтайского края проголосовали на выборах в Госдуму и органы власти.