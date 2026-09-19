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Более 322 тысяч жителей Алтайского края проголосовали на выборах в Госдуму и органы власти

По всей России идет второй день голосования

19 сентября 2026, 11:54, ИА Амител

Выборы в Госдуму и АКЗС / Фото: Избирательная комиссия Алтайского края / канал Мах
Выборы в Госдуму и АКЗС / Фото: Избирательная комиссия Алтайского края / канал Мах

В Алтайском крае продолжается голосование на выборах в Госдуму и органы власти региона. Как рассказали в ЦУР Алтайского края, за два дня выборов свои голоса уже отдали более 322 тысяч избирателей.

19 сентября в регионе проходит второй день голосования. Избирательные участки открылись в 08:00 и будут работать до 20:00. Жителям края предстоит заполнить вакансии трех уровней: депутатов Госдумы, краевого парламента и органов местного самоуправления в Алейске, Белокурихе и Залесовском округе.

По данным регионального избиркома, средняя явка по итогам первого дня с учетом дистанционного электронного голосования составила 18,77%. Лидерами по активности стали ЗАТО Сибирский, Алейский, Родинский и Кытмановский районы.

На федеральном уровне за мандаты Госдумы соревнуются десять политических партий и 23 кандидата по трем одномандатным округам. На региональном — семь партий: 849 кандидатов в краевых списках и еще 202 — по одномандатным округам. На местном — 144 кандидата. 

Дистанционно проголосовать изъявили желание более 252 тысяч избирателей. Голосование проходит с 18 по 20 сентября.

Бюллетень на выборах в Алтайском крае / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Явка в первый день выборов в Госдуму составила 29,43%

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Алтайский край Политика Статистика выборы
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Комментарии 5

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Гость

12:15:09 19-09-2026

За какие три дня 322 тысячи? Идёт только 2-й день...

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Гость

13:47:04 19-09-2026

Гость (12:15:09 19-09-2026) За какие три дня 322 тысячи? Идёт только 2-й день...... Упс! Поторопились!

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Гость

12:27:48 19-09-2026

В СССР выборы один день проводились. Сейчас 3 дня плюс ДЭГ для чего?

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Гость

12:31:33 20-09-2026

Гость (12:27:48 19-09-2026) В СССР выборы один день проводились. Сейчас 3 дня плюс ДЭГ д... Потому и нет больше ссср.

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Гость

12:36:01 19-09-2026

70 человек на участке за весь день. какая явка, простите?

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