Более 322 тысяч жителей Алтайского края проголосовали на выборах в Госдуму и органы власти
По всей России идет второй день голосования
19 сентября 2026, 11:54, ИА Амител
В Алтайском крае продолжается голосование на выборах в Госдуму и органы власти региона. Как рассказали в ЦУР Алтайского края, за два дня выборов свои голоса уже отдали более 322 тысяч избирателей.
19 сентября в регионе проходит второй день голосования. Избирательные участки открылись в 08:00 и будут работать до 20:00. Жителям края предстоит заполнить вакансии трех уровней: депутатов Госдумы, краевого парламента и органов местного самоуправления в Алейске, Белокурихе и Залесовском округе.
По данным регионального избиркома, средняя явка по итогам первого дня с учетом дистанционного электронного голосования составила 18,77%. Лидерами по активности стали ЗАТО Сибирский, Алейский, Родинский и Кытмановский районы.
На федеральном уровне за мандаты Госдумы соревнуются десять политических партий и 23 кандидата по трем одномандатным округам. На региональном — семь партий: 849 кандидатов в краевых списках и еще 202 — по одномандатным округам. На местном — 144 кандидата.
Дистанционно проголосовать изъявили желание более 252 тысяч избирателей. Голосование проходит с 18 по 20 сентября.
12:15:09 19-09-2026
За какие три дня 322 тысячи? Идёт только 2-й день...
13:47:04 19-09-2026
Гость (12:15:09 19-09-2026) За какие три дня 322 тысячи? Идёт только 2-й день...... Упс! Поторопились!
12:27:48 19-09-2026
В СССР выборы один день проводились. Сейчас 3 дня плюс ДЭГ для чего?
12:31:33 20-09-2026
Гость (12:27:48 19-09-2026) В СССР выборы один день проводились. Сейчас 3 дня плюс ДЭГ д... Потому и нет больше ссср.
12:36:01 19-09-2026
70 человек на участке за весь день. какая явка, простите?