Милонов осудил Плющенко и Рудковскую за смену спортивного гражданства Гном Гномыча
Депутат Госдумы заявил, что "нормальный русский человек никогда не поменяет свою страну"
09 июня 2026, 13:21, ИА Амител
Депутат Госдумы Виталий Милонов резко раскритиковал семью двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, об этом сообщает "Советский спорт".
Поводом стало решение 13‑летнего сына Александра сменить спортивное гражданство: 21 мая стало известно, что он будет выступать за Азербайджан. Примечательно, что ранее Плющенко‑старший неоднократно высказывался против подобных решений среди российских спортсменов. Милонов осудил семью Плющенко за смену российского спортивного гражданства на азербайджанское.
«Нормальный русский человек никогда не поменяет свою страну. Да, можно временно находиться на чужбине, но то, что они еще и сляпали ему паспорт, показывает, что эти люди не имеют права нам ничего указывать. Их нравственные качества находятся внизу», — заявил депутат.
Кроме того, Милонов высказал свое мнение о Яне Рудковской, матери Александра. По его словам, Рудковская — плохой пример для своего ребенка, ведь сын для нее — гражданин мира. Ранее чемпион по биатлону Дмитрий Васильев громко высказался о переходе Плющенко в сборную Азербайджана.
13:25:07 09-06-2026
Прежде чем кого-то осуждать, создайте людям такие условия, чтобы они не уезжали. А вы их создаете только для себя и своих ...
14:22:11 09-06-2026
Гость (13:25:07 09-06-2026) Прежде чем кого-то осуждать, создайте людям такие условия, ч... Яна, здарова!! что, так и тянет на родину,в секретарщину и в "Профи" под бочок директора? молодец, родина - она одна. Никакие Москвы не заменят, если родилась на Алтае, в Сибири
13:33:40 09-06-2026
«Сегодня родина там, где задница в тепле, и ты лучше меня это знаешь!» — цитата из фильма «Брат 2»
Для кого-то это как правило. Хотя всё наши олигархи, дети, любовницы, счета были за бугром, а в Россию как на вахту ездили. Кто в этом виноват? Я считаю, что общество, с молчаливого согласия дербанили страну. Ну и Плющенко ни чем не лучше, он про бабки, ни разу не патриот.
14:22:56 09-06-2026
Гость (13:33:40 09-06-2026) «Сегодня родина там, где задница в тепле, и ты лучше меня эт... Яна то из Барнаула,вы так о землячке зачем пишете?! а как же земеля-братство?!
14:37:34 09-06-2026
Гость (14:22:56 09-06-2026) Яна то из Барнаула,вы так о землячке зачем пишете?! а как же... Яна из Москвы. Просто ее папу в какой то момент командировали в наше летное училище преподавать кажется
13:44:09 09-06-2026
А слабо ему это сказать в лицо Родниной? ХД
14:23:25 09-06-2026
Гость (13:44:09 09-06-2026) А слабо ему это сказать в лицо Родниной? ХД... Роднина ТАМ не служит, вы с чего это взяли то
14:35:54 09-06-2026
Гость (14:23:25 09-06-2026) Роднина ТАМ не служит, вы с чего это взяли то...
Так и Плющенко ТАМ не служит.
Дочь Родниной Ирина Миньковская с 4х лет проживает в США, когда Роднина переехала в Калифорнию по тренерской работе. Имеет двойное гражданство. Поступала в МГИМО, но выбрала в итоге Калифорнийский университет, работает журналисткой на американском телевидении. Придерживается либеральных взглядов
14:14:04 09-06-2026
Плющенко заявлял раньше, что не понимает спортсменов которые покидают родину , чтобы продолжить карьеру заграницей. Как это не патриотично и т.д.
14:40:27 09-06-2026
Гость (14:14:04 09-06-2026) Плющенко заявлял раньше, что не понимает спортсменов которые...
Легко бить себя пяткой в грудь и кричать о патриотизме пока не приходится расплачиваться за это будущим своих детей
15:28:16 09-06-2026
Гость (14:40:27 09-06-2026) Легко бить себя пяткой в грудь и кричать о патриотизме п... Почитай биографию Рахманинова, его выдворили комунисты из страны, оставили великого композитора ни с чем, а он был великим и остался. Штаты дали ему возможность зарабатывать и раскрыть свой талант. Так он ещё воюющему советскому Союзу против фашистской Германии за свой счёт оплачивал танки, из своего кормана. Вот это патриот. Не то что Яны и Плющенки...
20:47:32 09-06-2026
Гость (14:40:27 09-06-2026) Легко бить себя пяткой в грудь и кричать о патриотизме п... Какое будущее у С. Плющенко, если он по своим способностям не вошел даже в десятку лучших юниоров страны? Патриоты виноваты, что распиаренный мальчик показывает скромные результаты на спортивных соревнованиях? Родители очень много сделали для его продвижения, мама как продюсер, папа как тренер, честь им и хвала. Но пока парень "не выстрелил". Отец специалист, это понимает, трезво оценивает способности и перспективы.
18:20:54 09-06-2026
Депутаты всегда демонстрируют нам лицемерие, они постоянно дискредитируют власть, артистов и спортсменов трогать безопасно, а вот за олигархов можно и по шее получить.
18:24:24 09-06-2026
Почему-то сын на Преснякова похож
20:06:55 09-06-2026
Всё просто. Саша Плющенко занял 18 место на общероссийских соревнованиях. В РФ много более талантливых одиночников его возрастной группы. Перспектива попасть в сборную России парню не светит. В Азербайджане же фигурное катание не развито, конкурентов нет. Дело здесь вовсе не про расплату за патриотизм, слабые спортсмены переходят в сборные стран, где плохо развит спорт.