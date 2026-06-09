Милонов осудил Плющенко и Рудковскую за смену спортивного гражданства Гном Гномыча

Депутат Госдумы заявил, что "нормальный русский человек никогда не поменяет свою страну"

09 июня 2026, 13:21, ИА Амител

Евгений и Александр Плющенко / Фото: соцсети

Депутат Госдумы Виталий Милонов резко раскритиковал семью двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, об этом сообщает "Советский спорт".

Поводом стало решение 13‑летнего сына Александра сменить спортивное гражданство: 21 мая стало известно, что он будет выступать за Азербайджан. Примечательно, что ранее Плющенко‑старший неоднократно высказывался против подобных решений среди российских спортсменов. Милонов осудил семью Плющенко за смену российского спортивного гражданства на азербайджанское.

«Нормальный русский человек никогда не поменяет свою страну. Да, можно временно находиться на чужбине, но то, что они еще и сляпали ему паспорт, показывает, что эти люди не имеют права нам ничего указывать. Их нравственные качества находятся внизу», — заявил депутат.

Кроме того, Милонов высказал свое мнение о Яне Рудковской, матери Александра. По его словам, Рудковская — плохой пример для своего ребенка, ведь сын для нее — гражданин мира. Ранее чемпион по биатлону Дмитрий Васильев громко высказался о переходе Плющенко в сборную Азербайджана.