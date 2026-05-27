Чемпион по биатлону назвал это решение "болезненным"

27 мая 2026, 10:42, ИА Амител

Евгений и Александр Плющенко / Фото: соцсети

Как сообщалось ранее, 13-летний российский фигурист Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, теперь будет выступать за Азербайджан. Мальчик получил спортивное гражданство страны на пять лет.

Александр Плющенко — сын олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Он выступал по первому спортивному разряду и практически не принимал участия в крупнейших всероссийских соревнованиях.

Это решение вызвало широкий общественный резонанс. Известная семья даже закрыла профили в соцсетях. Как пишет РИА Новости, Евгений и Александр Плющенко сделали свои аккаунты в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) закрытыми.

Чемпион по биатлону Дмитрий Васильев поделился с изданием, что не понимает этого решения:

«Поскольку это сын Евгения Плющенко, то это решение воспринимается достаточно остро и болезненно. Я бы так не поступил. Тем более что парень еще молодой, у него вся карьера впереди, если он, конечно, хочет серьезно заниматься фигурным катанием. И ему стоило еще подождать какое-то время. Я не понимаю этого решения».

Он также прибавил, что переход сына в сборную Азербайджана может негативно повлиять на репутацию Евгения Плющенко.