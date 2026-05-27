Васильев громко высказался о переходе Плющенко в сборную Азербайджана
Чемпион по биатлону назвал это решение "болезненным"
27 мая 2026, 10:42, ИА Амител
Как сообщалось ранее, 13-летний российский фигурист Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, теперь будет выступать за Азербайджан. Мальчик получил спортивное гражданство страны на пять лет.
Александр Плющенко — сын олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Он выступал по первому спортивному разряду и практически не принимал участия в крупнейших всероссийских соревнованиях.
Это решение вызвало широкий общественный резонанс. Известная семья даже закрыла профили в соцсетях. Как пишет РИА Новости, Евгений и Александр Плющенко сделали свои аккаунты в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) закрытыми.
Чемпион по биатлону Дмитрий Васильев поделился с изданием, что не понимает этого решения:
«Поскольку это сын Евгения Плющенко, то это решение воспринимается достаточно остро и болезненно. Я бы так не поступил. Тем более что парень еще молодой, у него вся карьера впереди, если он, конечно, хочет серьезно заниматься фигурным катанием. И ему стоило еще подождать какое-то время. Я не понимаю этого решения».
Он также прибавил, что переход сына в сборную Азербайджана может негативно повлиять на репутацию Евгения Плющенко.
10:46:59 27-05-2026
Бац, и через два года Васильев в сборной Армении. Потому что Плющенко тоже много чего говорил о долге перед страной и блаблабла, но когда это начинает касаться лично тебя, то оказывается, что патриотизм кормит только избранное (хе-хе) количество людей.
10:58:05 27-05-2026
Гость (10:46:59 27-05-2026) Бац, и через два года Васильев в сборной Армении. Потому что... Согласен. Плохо когда патриотизм за деньги выделенные на продвижение патриотизма. Нет денег и патриотизм закончился. Кто знает, выделят денег и патриоты опять набегут их осваивать.
11:05:58 27-05-2026
он там патриотизм прокачивает в запрещенном полстаграмме?
11:42:28 27-05-2026
Ща обьявят инопгентом и потом он свалит .
11:58:56 27-05-2026
Гость (11:42:28 27-05-2026) Ща обьявят инопгентом и потом он свалит . ... Иноагентам платят деньги из-за рубежа.Когда он свалит ему продолжат давать деньги на новом месте?
12:10:49 27-05-2026
Эх, Яна, Яна , непатриотичная ты мама Гном-Гномыча, да и подвела своих земляков - барнаульцев....
19:21:54 27-05-2026
Она считает себя из Сочи, про Барнаул ни разу не вспоминала публично. В нашей школе училась несколько лет.