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Васильев громко высказался о переходе Плющенко в сборную Азербайджана

Чемпион по биатлону назвал это решение "болезненным"

27 мая 2026, 10:42, ИА Амител

Евгений и Александр Плющенко / Фото: соцсети
Евгений и Александр Плющенко / Фото: соцсети

Как сообщалось ранее, 13-летний российский фигурист Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, теперь будет выступать за Азербайджан. Мальчик получил спортивное гражданство страны на пять лет. 

Александр Плющенко — сын олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Он выступал по первому спортивному разряду и практически не принимал участия в крупнейших всероссийских соревнованиях.

Это решение вызвало широкий общественный резонанс. Известная семья даже закрыла профили в соцсетях. Как пишет РИА Новости, Евгений и Александр Плющенко сделали свои аккаунты в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) закрытыми. 

Чемпион по биатлону Дмитрий Васильев поделился с изданием, что не понимает этого решения:

«Поскольку это сын Евгения Плющенко, то это решение воспринимается достаточно остро и болезненно. Я бы так не поступил. Тем более что парень еще молодой, у него вся карьера впереди, если он, конечно, хочет серьезно заниматься фигурным катанием. И ему стоило еще подождать какое-то время. Я не понимаю этого решения». 

Он также прибавил, что переход сына в сборную Азербайджана может негативно повлиять на репутацию Евгения Плющенко. 

Россия Спорт фигурное катание
       

Комментарии 7

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Гость

10:46:59 27-05-2026

Бац, и через два года Васильев в сборной Армении. Потому что Плющенко тоже много чего говорил о долге перед страной и блаблабла, но когда это начинает касаться лично тебя, то оказывается, что патриотизм кормит только избранное (хе-хе) количество людей.

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ВВП

10:58:05 27-05-2026

Гость (10:46:59 27-05-2026) Бац, и через два года Васильев в сборной Армении. Потому что... Согласен. Плохо когда патриотизм за деньги выделенные на продвижение патриотизма. Нет денег и патриотизм закончился. Кто знает, выделят денег и патриоты опять набегут их осваивать.

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мимопроходил

11:05:58 27-05-2026

он там патриотизм прокачивает в запрещенном полстаграмме?

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Гость

11:42:28 27-05-2026

Ща обьявят инопгентом и потом он свалит .

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Гость

11:58:56 27-05-2026

Гость (11:42:28 27-05-2026) Ща обьявят инопгентом и потом он свалит . ... Иноагентам платят деньги из-за рубежа.Когда он свалит ему продолжат давать деньги на новом месте?

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Гость

12:10:49 27-05-2026

Эх, Яна, Яна , непатриотичная ты мама Гном-Гномыча, да и подвела своих земляков - барнаульцев....

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Гость

19:21:54 27-05-2026

Она считает себя из Сочи, про Барнаул ни разу не вспоминала публично. В нашей школе училась несколько лет.

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