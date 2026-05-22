"Непростое решение". Сын Плющенко перешел в сборную Азербайджана по фигурному катанию

Решение вызвало широкий общественный резонанс

22 мая 2026, 10:13, ИА Амител

Евгений Плющенко / Фото: vk.com/eplushenko

13-летний российский фигурист Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, будет выступать за Азербайджан. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, Федерация фигурного катания на коньках России уже предоставила спортсмену открепление. Для официального перехода Александру Плющенко также потребуется разрешение от Международного союза конькобежцев.

Решение вызвало широкий общественный резонанс. Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал переход фигуриста под флаг другой страны.

По словам парламентария, поскольку Александр является несовершеннолетним, ответственность за это решение лежит на его отце.

«Получается, для него какие-то профессиональные вещи дороже, чем страна», — заявил Милонов.

Сам Евгений Плющенко подтвердил информацию о смене спортивного гражданства сына.

«Да, Саша получил спортивное гражданство Азербайджана на пять лет. Посмотрим, что из этого получится. Саша еще очень маленький, ему 13 лет. Это очень непростое решение, у него в жизни наступает ответственный и волнительный момент. Надеюсь на дружбу и поддержку России и Азербайджана в направлении спорта», — сказал спортсмен.

Александр Плющенко также известен под семейным прозвищем Гном Гномыч. Как ранее рассказывала Яна Рудковская, это прозвище мальчик получил еще в роддоме из-за небольшого веса при рождении — около 2,8 килограмма.