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"Непростое решение". Сын Плющенко перешел в сборную Азербайджана по фигурному катанию

Решение вызвало широкий общественный резонанс

22 мая 2026, 10:13, ИА Амител

Евгений Плющенко / Фото: vk.com/eplushenko
Евгений Плющенко / Фото: vk.com/eplushenko

13-летний российский фигурист Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, будет выступать за Азербайджан. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, Федерация фигурного катания на коньках России уже предоставила спортсмену открепление. Для официального перехода Александру Плющенко также потребуется разрешение от Международного союза конькобежцев.

Решение вызвало широкий общественный резонанс. Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал переход фигуриста под флаг другой страны.

По словам парламентария, поскольку Александр является несовершеннолетним, ответственность за это решение лежит на его отце.

«Получается, для него какие-то профессиональные вещи дороже, чем страна», — заявил Милонов.

Сам Евгений Плющенко подтвердил информацию о смене спортивного гражданства сына.

«Да, Саша получил спортивное гражданство Азербайджана на пять лет. Посмотрим, что из этого получится. Саша еще очень маленький, ему 13 лет. Это очень непростое решение, у него в жизни наступает ответственный и волнительный момент. Надеюсь на дружбу и поддержку России и Азербайджана в направлении спорта», — сказал спортсмен.

Александр Плющенко также известен под семейным прозвищем Гном Гномыч. Как ранее рассказывала Яна Рудковская, это прозвище мальчик получил еще в роддоме из-за небольшого веса при рождении — около 2,8 килограмма.

Спорт, соревнования / Сгенерировано Midjourney / amic.ru

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Комментарии 29

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Гость

10:18:36 22-05-2026

если хочет на уровне выступать, то конечно нужно было переходить.
здесь кроме веселых стартов ничего не светило

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Гость

10:27:52 22-05-2026

Гость (10:18:36 22-05-2026) если хочет на уровне выступать, то конечно нужно было перехо...
Наверное непростое решение было для папы патриота?

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Злюка

10:33:54 22-05-2026

Гость (10:27:52 22-05-2026) Наверное непростое решение было для папы патриота?... Наверное...Патриотизм-ничто, деньги-все!

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Гость

11:04:31 22-05-2026

Злюка (10:33:54 22-05-2026) Наверное...Патриотизм-ничто, деньги-все! ...
Ошибаетесь! За патриотизм он получил гораздо больше! Но, как говорится, вовремя предать - это предвидеть...

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Элен без ребят

11:43:31 22-05-2026

Гость (10:18:36 22-05-2026) если хочет на уровне выступать, то конечно нужно было перехо... чтобы на уровне выступать, нужно:
1. желание
2. способности
ни того, ни другого у ребенка нет. есть только чужая жизнь, которую ему навязывают родители.

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Гость

13:24:17 22-05-2026

Элен без ребят (11:43:31 22-05-2026) чтобы на уровне выступать, нужно:1. желание2. способ... Но при этом шансов в сборной той страны у этого ребенка, безусуловно, больше. Так что папа держит нос по ветру.

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Гость

10:28:45 22-05-2026

А-а-а...«Я уже говорил и повторюсь снова: я искренне не понимаю, как можно отказаться от своей страны, принять эти условия, отказаться от специальной военной операции ради поездки на Олимпиаду.
Отказаться от нашего президента, отказаться от наших земель, от наших ресурсов, от мамы и папы.
Такие спортсмены найдутся. Я плохо к этому отношусь», — заявил Евгений Плющенко в 2024 году.

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Гость

10:35:38 22-05-2026

Гость (10:28:45 22-05-2026) А-а-а...«Я уже говорил и повторюсь снова: я искренне не пони... ------
Это другое)

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Гость

10:57:41 22-05-2026

Гость (10:28:45 22-05-2026) А-а-а...«Я уже говорил и повторюсь снова: я искренне не пони... За два года переобулся в прыжке. Нужно строго спросить с него и его семейки. Пусть все государственные деньги вернут которые за пропаганду патриотизма получили.

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Гость

11:04:58 22-05-2026

Гость (10:28:45 22-05-2026) А-а-а...«Я уже говорил и повторюсь снова: я искренне не пони... мы не осудим, но обсудим)

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Элен без ребят

11:41:18 22-05-2026

Гость (10:28:45 22-05-2026) А-а-а...«Я уже говорил и повторюсь снова: я искренне не пони... это талантливым спортсменам нельзя. Гному можно.

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Гость

10:29:59 22-05-2026

Гнома азерам спихнул?

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Гость

10:52:59 22-05-2026

Гость (10:29:59 22-05-2026) Гнома азерам спихнул?... Ээээ, слюшай, сейчас Ашот покажет тибе сваи каньки, сматри какие они бальшие!

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Гость

10:58:34 22-05-2026

Гость (10:29:59 22-05-2026) Гнома азерам спихнул?... Вернется гном и будет гвоздиками торговать.

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Гость

10:35:21 22-05-2026

Импортозамещение. Утильсбор. Политическая проституция.

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Гость

10:48:45 22-05-2026

..«Я уже говорил и повторюсь снова: я искренне не понимаю, как можно отказаться от своей страны, принять эти условия, отказаться от специальной военной операции ради поездки на Олимпиаду.
Отказаться от нашего президента, отказаться от наших земель, от наших ресурсов, от мамы и папы.
Такие спортсмены найдутся. Я плохо к этому отношусь», — заявил Евгений Плющенко в 2024 году.

Там полкремля таких "патриотов", которые заработали в стране, которую предают, ещё и охаивают. Но все с миллиардами, которые успешно вывозят и прячут во вражеском стане.

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ВВП

11:00:40 22-05-2026

Гость (10:48:45 22-05-2026) ..«Я уже говорил и повторюсь снова: я искренне не понимаю, к... Там полкремля таких "патриотов", которые заработали в стране, которую предают, ещё и охаивают. Но все с миллиардами, которые успешно вывозят и прячут во вражеском стане.

В сми это называют "разные башни Кремля". Не надо забывать, что мы проживает в конституции написанной врагами. И закрепляющей ИХ завоевания.

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Гость

11:08:13 22-05-2026

Гость (10:48:45 22-05-2026) ..«Я уже говорил и повторюсь снова: я искренне не понимаю, к...
Во-первых, не пол, а весь. Во-вторых, не заработали, а украли!

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Гость

10:48:48 22-05-2026

Они так мило топили за патриотизм и любовь к Родине, что отправили сына к азербаджанцам, которые надругались над нагорным карабахом и незаконно его захватили. И так у них всегда: на камеры о патриотизме, камеры выключили и полетели по заграницам. К тому же если отчество ГНОМЫЧ - от кого ребёнок?

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ДМВ

12:21:41 22-05-2026

Гость (10:48:48 22-05-2026) Они так мило топили за патриотизм и любовь к Родине, что отп... Батурина?

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Текстильщик

12:40:09 22-05-2026

ДМВ (12:21:41 22-05-2026) Батурина?... Да нет, Халтурина.

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Шинник

12:45:41 22-05-2026

Текстильщик (12:40:09 22-05-2026) Да нет, Халтурина. ... Оспорю, все таки Батурина.

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Моторщик

13:06:08 22-05-2026

Шинник (12:45:41 22-05-2026) Оспорю, все таки Батурина. ... А не все равно от кого ребенок? Главное свалил к азерам.

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Элен без ребят

11:39:46 22-05-2026

бедный ребенок...
если бы меня звали этим унизительным погонялом, то я бы точно попросилась в детдом.
а эти пытки фигурным катанием? ну нет у человека способностей и желания, но нет же, с переломом и температурой- на лед! вся эта семейка - насквозь фальшивые отвратительные монстры.

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ДМВ

14:33:00 22-05-2026

Элен без ребят (11:39:46 22-05-2026) бедный ребенок... если бы меня звали этим унизительным п... Он им ещё выдаст пируэт...

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Гость

13:18:21 22-05-2026

Вероятно здесь и еще один умысел. Избежать в дальнейшем призыва в Российскую армию. В 14 лет получет паспорт Азербаджана. Через 5 лет станет гражданином.

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Миграционка

13:53:20 22-05-2026

Гость (13:18:21 22-05-2026) Вероятно здесь и еще один умысел. Избежать в дальнейшем приз... Как получить паспорт не будучи гражданином?

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Гость

05:28:22 23-05-2026

Гость (13:18:21 22-05-2026) Вероятно здесь и еще один умысел. Избежать в дальнейшем приз...
Ой, как будто бы ОНИ не отмазали бы сына от армии здесь...

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Гость

15:32:31 22-05-2026

Футболисты, хоккеисты, спортсмены всех возрастов и мастей работают за деньги. А выступать без флага и гимна за сомнительное вознаграждение.....

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