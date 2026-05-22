"Непростое решение". Сын Плющенко перешел в сборную Азербайджана по фигурному катанию
Решение вызвало широкий общественный резонанс
22 мая 2026, 10:13, ИА Амител
13-летний российский фигурист Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, будет выступать за Азербайджан. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, Федерация фигурного катания на коньках России уже предоставила спортсмену открепление. Для официального перехода Александру Плющенко также потребуется разрешение от Международного союза конькобежцев.
Решение вызвало широкий общественный резонанс. Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал переход фигуриста под флаг другой страны.
По словам парламентария, поскольку Александр является несовершеннолетним, ответственность за это решение лежит на его отце.
«Получается, для него какие-то профессиональные вещи дороже, чем страна», — заявил Милонов.
Сам Евгений Плющенко подтвердил информацию о смене спортивного гражданства сына.
«Да, Саша получил спортивное гражданство Азербайджана на пять лет. Посмотрим, что из этого получится. Саша еще очень маленький, ему 13 лет. Это очень непростое решение, у него в жизни наступает ответственный и волнительный момент. Надеюсь на дружбу и поддержку России и Азербайджана в направлении спорта», — сказал спортсмен.
Александр Плющенко также известен под семейным прозвищем Гном Гномыч. Как ранее рассказывала Яна Рудковская, это прозвище мальчик получил еще в роддоме из-за небольшого веса при рождении — около 2,8 килограмма.
10:18:36 22-05-2026
если хочет на уровне выступать, то конечно нужно было переходить.
здесь кроме веселых стартов ничего не светило
10:27:52 22-05-2026
Гость (10:18:36 22-05-2026) если хочет на уровне выступать, то конечно нужно было перехо...
Наверное непростое решение было для папы патриота?
10:33:54 22-05-2026
Гость (10:27:52 22-05-2026) Наверное непростое решение было для папы патриота?... Наверное...Патриотизм-ничто, деньги-все!
11:04:31 22-05-2026
Злюка (10:33:54 22-05-2026) Наверное...Патриотизм-ничто, деньги-все! ...
Ошибаетесь! За патриотизм он получил гораздо больше! Но, как говорится, вовремя предать - это предвидеть...
11:43:31 22-05-2026
Гость (10:18:36 22-05-2026) если хочет на уровне выступать, то конечно нужно было перехо... чтобы на уровне выступать, нужно:
1. желание
2. способности
ни того, ни другого у ребенка нет. есть только чужая жизнь, которую ему навязывают родители.
13:24:17 22-05-2026
Элен без ребят (11:43:31 22-05-2026) чтобы на уровне выступать, нужно:1. желание2. способ... Но при этом шансов в сборной той страны у этого ребенка, безусуловно, больше. Так что папа держит нос по ветру.
10:28:45 22-05-2026
А-а-а...«Я уже говорил и повторюсь снова: я искренне не понимаю, как можно отказаться от своей страны, принять эти условия, отказаться от специальной военной операции ради поездки на Олимпиаду.
Отказаться от нашего президента, отказаться от наших земель, от наших ресурсов, от мамы и папы.
Такие спортсмены найдутся. Я плохо к этому отношусь», — заявил Евгений Плющенко в 2024 году.
10:35:38 22-05-2026
Гость (10:28:45 22-05-2026) А-а-а...«Я уже говорил и повторюсь снова: я искренне не пони... ------
Это другое)
10:57:41 22-05-2026
Гость (10:28:45 22-05-2026) А-а-а...«Я уже говорил и повторюсь снова: я искренне не пони... За два года переобулся в прыжке. Нужно строго спросить с него и его семейки. Пусть все государственные деньги вернут которые за пропаганду патриотизма получили.
11:04:58 22-05-2026
Гость (10:28:45 22-05-2026) А-а-а...«Я уже говорил и повторюсь снова: я искренне не пони... мы не осудим, но обсудим)
11:41:18 22-05-2026
Гость (10:28:45 22-05-2026) А-а-а...«Я уже говорил и повторюсь снова: я искренне не пони... это талантливым спортсменам нельзя. Гному можно.
10:29:59 22-05-2026
Гнома азерам спихнул?
10:52:59 22-05-2026
Гость (10:29:59 22-05-2026) Гнома азерам спихнул?... Ээээ, слюшай, сейчас Ашот покажет тибе сваи каньки, сматри какие они бальшие!
10:58:34 22-05-2026
Гость (10:29:59 22-05-2026) Гнома азерам спихнул?... Вернется гном и будет гвоздиками торговать.
10:35:21 22-05-2026
Импортозамещение. Утильсбор. Политическая проституция.
10:48:45 22-05-2026
..«Я уже говорил и повторюсь снова: я искренне не понимаю, как можно отказаться от своей страны, принять эти условия, отказаться от специальной военной операции ради поездки на Олимпиаду.
Отказаться от нашего президента, отказаться от наших земель, от наших ресурсов, от мамы и папы.
Такие спортсмены найдутся. Я плохо к этому отношусь», — заявил Евгений Плющенко в 2024 году.
Там полкремля таких "патриотов", которые заработали в стране, которую предают, ещё и охаивают. Но все с миллиардами, которые успешно вывозят и прячут во вражеском стане.
11:00:40 22-05-2026
Гость (10:48:45 22-05-2026) ..«Я уже говорил и повторюсь снова: я искренне не понимаю, к... Там полкремля таких "патриотов", которые заработали в стране, которую предают, ещё и охаивают. Но все с миллиардами, которые успешно вывозят и прячут во вражеском стане.
В сми это называют "разные башни Кремля". Не надо забывать, что мы проживает в конституции написанной врагами. И закрепляющей ИХ завоевания.
11:08:13 22-05-2026
Гость (10:48:45 22-05-2026) ..«Я уже говорил и повторюсь снова: я искренне не понимаю, к...
Во-первых, не пол, а весь. Во-вторых, не заработали, а украли!
10:48:48 22-05-2026
Они так мило топили за патриотизм и любовь к Родине, что отправили сына к азербаджанцам, которые надругались над нагорным карабахом и незаконно его захватили. И так у них всегда: на камеры о патриотизме, камеры выключили и полетели по заграницам. К тому же если отчество ГНОМЫЧ - от кого ребёнок?
12:21:41 22-05-2026
Гость (10:48:48 22-05-2026) Они так мило топили за патриотизм и любовь к Родине, что отп... Батурина?
12:40:09 22-05-2026
ДМВ (12:21:41 22-05-2026) Батурина?... Да нет, Халтурина.
12:45:41 22-05-2026
Текстильщик (12:40:09 22-05-2026) Да нет, Халтурина. ... Оспорю, все таки Батурина.
13:06:08 22-05-2026
Шинник (12:45:41 22-05-2026) Оспорю, все таки Батурина. ... А не все равно от кого ребенок? Главное свалил к азерам.
11:39:46 22-05-2026
бедный ребенок...
если бы меня звали этим унизительным погонялом, то я бы точно попросилась в детдом.
а эти пытки фигурным катанием? ну нет у человека способностей и желания, но нет же, с переломом и температурой- на лед! вся эта семейка - насквозь фальшивые отвратительные монстры.
14:33:00 22-05-2026
Элен без ребят (11:39:46 22-05-2026) бедный ребенок... если бы меня звали этим унизительным п... Он им ещё выдаст пируэт...
13:18:21 22-05-2026
Вероятно здесь и еще один умысел. Избежать в дальнейшем призыва в Российскую армию. В 14 лет получет паспорт Азербаджана. Через 5 лет станет гражданином.
13:53:20 22-05-2026
Гость (13:18:21 22-05-2026) Вероятно здесь и еще один умысел. Избежать в дальнейшем приз... Как получить паспорт не будучи гражданином?
05:28:22 23-05-2026
Гость (13:18:21 22-05-2026) Вероятно здесь и еще один умысел. Избежать в дальнейшем приз...
Ой, как будто бы ОНИ не отмазали бы сына от армии здесь...
15:32:31 22-05-2026
Футболисты, хоккеисты, спортсмены всех возрастов и мастей работают за деньги. А выступать без флага и гимна за сомнительное вознаграждение.....