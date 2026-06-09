Минцифры и РКН попросили разблокировать Roblox
Министерство заявляет, что получило от платформы гарантии соблюдения российского законодательства
09 июня 2026, 22:57, ИА Амител
Минцифры и Роскомнадзор обратились в правоохранительные органы с просьбой снять ограничения с игровой онлайн-платформы Roblox. Министерство сообщило в Мах, что получило от платформы гарантии соблюдения законодательства РФ.
«В начале июня успешно завершилось согласование с компанией Roblox необходимых условий для защиты прав и интересов российских пользователей игровой онлайн-платформы», — говорится в сообщении Минцифры.
Как отметили в ведомстве, онлайн-платформа представила "целый комплекс мер для дополнительной защиты детей от вредной и опасной информации, а также от нежелательного поведения других пользователей".
Платформа пообещала запустить до конца месяца механизм ограничения доступа к играм по возрастным группам (Roblox Kids и Roblox Select), заявили в Минцифры. Roblox "признала, что существующие технологии защиты детей от информации, опасной для их жизни и здоровья, были неэффективны", утверждают в ведомстве. Отмечается, что Минцифры вместе с РКН ведут прямой диалог с операторами зарубежных цифровых сервисов, в том числе с теми, чья деятельность была ограничена в России.
Напомним, в начале декабря Роскомнадзор сообщил о блокировке игровой платформы Roblox на территории России.
Причиной стали выявленные факты массового и неоднократного распространения материалов с оправданием экстремистской и террористической деятельности, призывов к совершению противоправных действий насильственного характера и пропаганды ЛГБТ-тематики (движение признано в России экстремистским и запрещено).
07:14:32 10-06-2026
Ни че не понял, ркн сам заблокировал роблокс, а для чего обращается в МВД для разблокировки?)
08:20:41 10-06-2026
Гость (07:14:32 10-06-2026) Ни че не понял, ркн сам заблокировал роблокс, а для чего обр... Министерство сообщило в Мах, где вы слово МВД нашли?
08:35:35 10-06-2026
Гость (08:20:41 10-06-2026) Министерство сообщило в Мах, где вы слово МВД нашли?... Минцифры и Роскомнадзор обратились в правоохранительные органы
09:36:38 10-06-2026
Гость (07:14:32 10-06-2026) Ни че не понял, ркн сам заблокировал роблокс, а для чего обр...
Потому что РКН это инструмент, а решение о блокировке должен выносить суд (по крайней мере так это работает в теории, но мы живем в России)
14:23:02 10-06-2026
Гость (09:36:38 10-06-2026) Потому что РКН это инструмент, а решение о блокировке должен выносить суд ну тогда и обращаться надо в суд