Минцифры и РКН попросили разблокировать Roblox

Министерство заявляет, что получило от платформы гарантии соблюдения российского законодательства

09 июня 2026, 22:57, ИА Амител

Roblox / Изображение: кадр из видео на официальном YouTube-канале платформы

Минцифры и Роскомнадзор обратились в правоохранительные органы с просьбой снять ограничения с игровой онлайн-платформы Roblox. Министерство сообщило в Мах, что получило от платформы гарантии соблюдения законодательства РФ.

«В начале июня успешно завершилось согласование с компанией Roblox необходимых условий для защиты прав и интересов российских пользователей игровой онлайн-платформы», — говорится в сообщении Минцифры.

Как отметили в ведомстве, онлайн-платформа представила "целый комплекс мер для дополнительной защиты детей от вредной и опасной информации, а также от нежелательного поведения других пользователей".

Платформа пообещала запустить до конца месяца механизм ограничения доступа к играм по возрастным группам (Roblox Kids и Roblox Select), заявили в Минцифры. Roblox "признала, что существующие технологии защиты детей от информации, опасной для их жизни и здоровья, были неэффективны", утверждают в ведомстве. Отмечается, что Минцифры вместе с РКН ведут прямой диалог с операторами зарубежных цифровых сервисов, в том числе с теми, чья деятельность была ограничена в России.

Напомним, в начале декабря Роскомнадзор сообщил о блокировке игровой платформы Roblox на территории России.

Причиной стали выявленные факты массового и неоднократного распространения материалов с оправданием экстремистской и террористической деятельности, призывов к совершению противоправных действий насильственного характера и пропаганды ЛГБТ-тематики (движение признано в России экстремистским и запрещено).