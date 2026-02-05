В России предложили создать аналог игровой платформы Roblox

На рынке уже появляются отечественные разработки

05 февраля 2026, 10:17, ИА Амител

Игра в мобильном телефоне / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров выступил с инициативой разработать в России отечественный аналог популярной игровой платформы Roblox.

По его мнению, новое приложение должно полностью соответствовать требованиям российского законодательства и отвечать нравственным ценностям граждан.

В беседе с РИА Новости эксперт подчеркнул экономическую привлекательность проекта:

«Уверен, что российским компаниям создание альтернативы Roblox было бы интересно, потому что это многомиллионная аудитория и потенциально миллиарды прибыли».

При этом он предложил на первом этапе задействовать механизм государственно‑частного партнерства для обеспечения соответствия игрового контента нравственным нормам российского общества.

Машаров обратил внимание на то, что отечественный рынок уже демонстрирует первые разработки в этом направлении. Ключевой задачей он назвал совмещение развлекательной и образовательной функций на подобных платформах.

Особую роль эксперт отвел участию профильных специалистов в процессе создания таких продуктов.

«И что очень важно, и тут однозначно, нужна будет помощь экспертов: игры не должны подменять реальный мир, нужно формирование критического мышления. При этом акцент можно и нужно делать на восстановлении исторических событий, а также на изучении природы — океана, флоры и фауны, освоении космоса», — подчеркнул он.

Инициатива предполагает не просто копирование зарубежной платформы, а создание самобытного продукта, который будет одновременно увлекательным для пользователей и полезным с образовательной точки зрения.

Напомним, в начале декабря Роскомнадзор сообщил о блокировке игровой платформы Roblox на территории России.

Причиной стали выявленные факты массового и неоднократного распространения материалов с оправданием экстремистской и террористической деятельности, призывов к совершению противоправных действий насильственного характера и пропаганды ЛГБТ-тематики (движение признано в России экстремистским и запрещено).



