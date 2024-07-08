Министр цифрового развития и связи проведет встречу с абитуриентами в АлтГТУ

На мероприятие приглашают выпускников 9 и 11 классов, которые рассматривают ИТ-сферу как направление будущей деятельности

08 июля 2024, 11:15, ИА Амител

Министр цифрового развития и связи Алтайского края Евгений Зрюмов / Фото: АлтГТУ

12 июля 2024 года министр цифрового развития и связи Евгений Зрюмов проведет встречу с абитуриентами Алтайского государственного технического университета, которые хотят выбрать цифровую профессию. Целью встречи станет разговор о значимости ИТ-специалистов в регионе, создании в АлтГТУ Центра цифровизации промышленности в рамках федерального проекта "Профессионалитет", возможностях целевого обучения, росте популярности технического образования. У выпускников 9-х и 11-х классов будет возможность лично задать вопросы министру и подробнее узнать о направлениях вуза.

"Мы видим, как современную молодежь волнует выбор будущей специальности. Иногда бывает очень тяжело определиться среди пяти направлений подготовки, правильно расставить приоритеты. Надеемся, что встреча с Евгением Зрюмовым позволит ребятам убедиться в перспективах ИТ-индустрии и среди множества направлений цифровой трансформации сделать правильный выбор", – рассказывает ответственный секретарь приемной комиссии Юлия Лазуткина.Во время встречи абитуриенты смогут пообщаться не только с Евгением Зрюмовым, но и с деканом факультета информационных технологий АлтГТУ. А также познакомиться с руководителями образовательных программ и ведущими специалистами предприятий ИТ-сферы.

"Кто-то хочет писать новые программы, а кто-то, напротив, захочет работать с готовым ПО. На данный момент мы единственные в Алтайском крае ведем набор на специальность "веб-разработчик" после 9-го класса. Для выпускников 11-х классов у нас тоже есть уникальное предложение – менее чем за год освоить профессию "оператор технической поддержки", а затем поступить на программы высшего образования по внутренним экзаменам. Программисты, которых готовит технический университет, – одни из лучших в округе. Это подтверждают победы студентов в различных олимпиадах и достойная оплата труда выпускников", – продолжает Юлия Лазуткина.

Она также отметила, что АлтГТУ входит в топ-20 вузов по уровню зарплаты ИТ-специалистов в рейтинге SuperJob*.

Итак, всех заинтересованных выпускников 9-х и 11-х классов ждут 12 июля в 12:00 в главном корпусе АлтГТУ по адресу Ленина, 46, на 4-м этаже.

* SuperJob ("СуперДжоб")