Минобороны: лётчик погиб в результате падения Су-25 в Белгородской области

В военном ведомстве сообщают, что разрушений на земле нет

23 февраля 2023, 16:00, ИА Амител

Фото: structure.mil.ru

Лётчик погиб при крушении штурмовика Су-25 в Белгородской области, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Как уточняет ведомство, самолёт потерпел катастрофу при возвращении на аэродром базирования в регионе. Судно упало в безлюдной местности, разрушений на земле нет.

По предварительным данным, причиной инцидента стала техническая неисправность.

Напомним, происшествие случилось 23 февраля. Изначально сообщалось, что лётчик успел катапультироваться, а сам штурмовик упал на сарай.