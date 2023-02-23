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Минобороны: лётчик погиб в результате падения Су-25 в Белгородской области

В военном ведомстве сообщают, что разрушений на земле нет

23 февраля 2023, 16:00, ИА Амител

Фото: structure.mil.ru
Фото: structure.mil.ru

Лётчик погиб при крушении штурмовика Су-25 в Белгородской области, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Как уточняет ведомство, самолёт потерпел катастрофу при возвращении на аэродром базирования в регионе. Судно упало в безлюдной местности, разрушений на земле нет.

По предварительным данным, причиной инцидента стала техническая неисправность.

Напомним, происшествие случилось 23 февраля. Изначально сообщалось, что лётчик успел катапультироваться, а сам штурмовик упал на сарай.

Комментарии 3

  • Согласно википеддии вчера исполнилось всего лишь 48 лет как первый СУ 25 поднялся в небо
    23 февраля, Гость   Ответить
  • Согласно википеддии вчера исполнилось всего лишь 48 лет как первый СУ 25 поднялся в небо--Согласно википедии годы производства с 1978 по НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ.
    23 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, современный аэроплан
    23 февраля, Гость   Ответить
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