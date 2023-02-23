Самолёт Минобороны упал в российском регионе. Обновлено

Пилот успел катапультироваться

23 февраля 2023, 15:15, ИА Амител

Фото: es.mil.ru

Самолёт Минобороны РФ упал в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По его словам, инцидент случился в Валуйском городском округе. Сейчас на месте работают спасатели и следственная группа.

"Причина произошедшего выясняется. Ситуация под контролем", – написал губернатор в телеграм-канале.

ТАСС со ссылкой на силовые структуры пишет, что пилот Су-24 катапультировался.

По данным Baza, "штурмовик упал на сарай с сеном, начался пожар, постройка сгорела", а пилот остался жив – за ним выслали борт санавиации.

Обновлено. В Минобороны РФ сообщили, что катастрофу потерпел Су-25 при возвращении на аэродром базирования в Белгородской области. Самолёт упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет. Лётчик погиб.