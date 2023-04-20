Минобороны Украины заявило о начале контрнаступления в Донбассе

Замминистра обороны Украины Анна Маляр назвала ситуацию в Артёмовске, где ВСУ регулярно сдают кварталы, его элементом

20 апреля 2023, 07:20, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Замминистра обороны Украины Анна Маляр назвала ситуацию в Артёмовске, где ВСУ ежедневно сдают по два-три квартала, элементом контрнаступления. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Маляр, наступление уже сегодня идёт на четырёх направлениях – Бахмутском (Артёмовском), Марьинском, Авдеевском и Лиманском.

"Это контрнаступательные действия, это контрштурм. То, что сейчас происходит на фронте, – это элемент контрнаступления", – заявила она.

Напомним, ранее Минобороны РФ заявляло, что штурмовые отряды заняли ещё три квартала в Артёмовске, а подразделения ВДВ блокировали город с севера и юга. Кроме того, советник врио главы ДНР Ян Гагин отметил, что российские подразделения заняли около 90% территории города, все дороги контролирует артиллерия.