Минздрав предупредил россиян о мошенническом приложении

Аферисты предлагают установить "приложение министерства"

11 сентября 2024, 07:55, ИА Амител

Смартфон / Фото: pxhere.com/ru/photo/99033

Мошенники разработали новую схему обмана граждан России: они используют поддельное приложение, якобы созданное Министерством здравоохранения. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По словам представителей Минздрава, аферисты звонят людям и предлагают установить новое "приложение Минздрава". Они утверждают, что это необходимо для получения кешбэка, если недавно проходили медицинские обследования.

После установки приложения жертве предлагают заполнить форму для ввода данных. Получив доступ к банковской карте человека, преступники могут совершить кражу.

В Минздраве подчеркнули, что у ведомства нет специальных приложений. Всеми сервисами, связанными со здравоохранением, можно воспользоваться на портале "Госуслуги".