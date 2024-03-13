Инфляция в России продолжит расти до середины 2024 года

В феврале годовая инфляция составила 7,6%

13 марта 2024, 12:30, ИА Амител

Российские деньги / Фото: unsplash.com

В случае сохранения повышенных темпов роста цен в ближайшие месяцы годовая инфляция продолжит увеличиваться вплоть до середины года, пишет "Парламентская газета" со ссылкой на исследование Центробанка.

В ЦБ отметили, что темпы роста потребительских цен снизились и стабилизировались на повышенном уровне, однако рост цен все еще остается значительно выше 4%.

"В случае сохранения повышенных темпов роста цен в ближайшие месяцы годовая инфляция продолжит увеличиваться вплоть до середины года из-за эффекта базы", – подчеркнули в ЦБ.

Регулятор указал, что годовая инфляция с декабря по январь увеличилась незначительно – с 7,42 до 7,44%, а уже в феврале составила 7,6%.

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