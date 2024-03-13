Инфляция в России продолжит расти до середины 2024 года
В феврале годовая инфляция составила 7,6%
13 марта 2024, 12:30, ИА Амител
В случае сохранения повышенных темпов роста цен в ближайшие месяцы годовая инфляция продолжит увеличиваться вплоть до середины года, пишет "Парламентская газета" со ссылкой на исследование Центробанка.
В ЦБ отметили, что темпы роста потребительских цен снизились и стабилизировались на повышенном уровне, однако рост цен все еще остается значительно выше 4%.
"В случае сохранения повышенных темпов роста цен в ближайшие месяцы годовая инфляция продолжит увеличиваться вплоть до середины года из-за эффекта базы", – подчеркнули в ЦБ.
Регулятор указал, что годовая инфляция с декабря по январь увеличилась незначительно – с 7,42 до 7,44%, а уже в феврале составила 7,6%.
Ранее профессор из Алтайского края рассказал о причинах инфляции в России.
12:35:37 13-03-2024
У меня растет инфляция, будет и семнадцать.
Где работать мне тогда, чем заниматься?
13:07:31 13-03-2024
Инфляция будет расти пока не будет построено социальное государство! Звериный оскал капитализма - ипотеки , инфляция, бездонное воровство в ЖКХ, платная медицина, отсутствие пенсий в будущем.
10:50:21 14-03-2024
гость (13:07:31 13-03-2024) Инфляция будет расти пока не будет построено социальное госу... Все гораздо проще.Согласно конституции от 93 года,написанной нами в США,мы не можем печатать рублей больше,чем,заработали на продаже за доллары. Поэтому нам выгоднее продать газ за пару долларов чужим,чем своим за 10руб ,но это к слову. Тырнет вам в помощь, все написано.Отсюда,нам лучше напечатать 100 руб на 1 заработанный доллар,чем 2-3,это и пенсия и зарплата и инфляция, к сожалению. Спасибо МВФ и Центробанку. Удивляет другое,почему не пересмотреть эти кабальные условия, и почему ни один чиновник не объяснил ни разу механизм этих кабальных условий. Зачем народу знать правду. Наверно,кому-то выгодно. А так мы не суверенное государство. Этим все сказано.
10:56:58 14-03-2024
Гость (10:50:21 14-03-2024) Все гораздо проще.Согласно конституции от 93 года,написанной... а точно про эмиссию денежной массы в конституции написано? можете статью назвать?
11:10:57 14-03-2024
Мы можем помогать средствами кому-угодно,только не себе. Все в открытом доступе. Пока.