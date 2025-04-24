"Много вопросов". Волонтеры рассказали о странностях в поисках погибшей Ольги Залит
С их слов, тело учительницы могли обнаружить раньше
24 апреля 2025, 14:10, ИА Амител
49-летняя учительница музыки Ольга Залит из поселка Зудилово пропала 4 марта. В тот день она сказала мужу и сыну, что пошла на работу, но в школе так и не появилась. Спустя полтора месяца тело Ольги нашли в селе Березовка, где ее в последний раз заметили на камерах видеонаблюдения. Однако волонтеры задаются вопросом, почему учительницу не нашли раньше. Об этом сообщает "КП-Барнаул".
23 апреля, после проведенной экспертизы, родные и близкие проводили Ольгу в последний путь. На церемонию прощания, которая состоялась в похоронном зале Новоалтайска, пришли ученики Зудиловской СОШ, коллеги погибшей и просто неравнодушные жители.
Всем казалось, что перед исчезновением Ольги все шло как обычно:
"Все произошло перед 8 марта. Она готовилась с детьми к празднику, репетировали. Была очень ответственным человеком. Она буквально растворялась в детях, очень любила с ними работать", – поделилась мама одной из учениц.
С венком "От волонтеров" на похороны пришли женщины, которые участвовали в поисках Ольги Залит с первых дней. С их слов, в сложившейся ситуации много странностей. Так, тело учительницы нашли рядом с оврагом, где часто ходят люди и неподалеку расположено производство. Следовательно, его могли обнаружить и раньше. Однако поисковики, которые ранее просматривали эту территорию, тоже не увидели ее. Кроме того, овраг находится неподалеку от того места, где Ольгу в последний раз сняли камеры видеонаблюдения. В морге волонтерам также подтвердили, что тело пролежало около полутора месяцев.
Кроме того, в речах родных прозвучала фраза, что погибшую учительницу обнаружили дети, которые играли неподалеку.
"Спасибо, что они не постеснялись, не испугались и все рассказали. Теперь уже хотя бы похоронить можно. Безызвестность – это еще хуже", – сказала мама Ольги.
Напомним, Ольгу Залит искали более сотни человек, которые распространили свыше 1,2 тысячи ориентировок и даже подключили к поискам дроны. Алтайский Следком после пропажи женщины возбудил уголовное дело по статье "Убийство".
14:13:51 24-04-2025
разница в обуви: на видео с магазина и в чем она нашлась - где переобулась?
14:24:36 24-04-2025
ну так плохо искали. собак что-ли нет, по запаху пустить? дроны миниатюрные опять-же у многих есть,...
15:00:53 24-04-2025
Гость (14:24:36 24-04-2025) ну так плохо искали. собак что-ли нет, по запаху пустить? др...
Хорошо, что ты всё знаешь, можешь посоветовать волонтёрам и поисковикам, как им делать их работу. Они ведь не знают.
14:27:08 24-04-2025
Мошенники, с гипнозом могу сотворить все.
15:39:34 24-04-2025
И от чего она вдруг ни с того ни с сего решила покинуть этот прекрасный мир?
Нужно понять причины, иначе школы остануться без учителей.
15:47:19 24-04-2025
43 (15:39:34 24-04-2025) школы остануться без учителей Вы в такой и обучались...
16:21:07 24-04-2025
43 (15:39:34 24-04-2025) И от чего она вдруг ни с того ни с сего решила покинуть этот... Судя по информации из инета, причина - клиническая депрессия. страшная вещь, и врагу не пожелаешь...
17:20:12 24-04-2025
43 (15:39:34 24-04-2025) И от чего она вдруг ни с того ни с сего решила покинуть этот... С юности она болела. Сто раз уже писали. Душевная болезнь.
23:54:04 24-04-2025
Причина смерти?