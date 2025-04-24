"Много вопросов". Волонтеры рассказали о странностях в поисках погибшей Ольги Залит

С их слов, тело учительницы могли обнаружить раньше

24 апреля 2025, 14:10, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул" / vk.com/incident22

49-летняя учительница музыки Ольга Залит из поселка Зудилово пропала 4 марта. В тот день она сказала мужу и сыну, что пошла на работу, но в школе так и не появилась. Спустя полтора месяца тело Ольги нашли в селе Березовка, где ее в последний раз заметили на камерах видеонаблюдения. Однако волонтеры задаются вопросом, почему учительницу не нашли раньше. Об этом сообщает "КП-Барнаул".

23 апреля, после проведенной экспертизы, родные и близкие проводили Ольгу в последний путь. На церемонию прощания, которая состоялась в похоронном зале Новоалтайска, пришли ученики Зудиловской СОШ, коллеги погибшей и просто неравнодушные жители.

Всем казалось, что перед исчезновением Ольги все шло как обычно:

"Все произошло перед 8 марта. Она готовилась с детьми к празднику, репетировали. Была очень ответственным человеком. Она буквально растворялась в детях, очень любила с ними работать", – поделилась мама одной из учениц.

С венком "От волонтеров" на похороны пришли женщины, которые участвовали в поисках Ольги Залит с первых дней. С их слов, в сложившейся ситуации много странностей. Так, тело учительницы нашли рядом с оврагом, где часто ходят люди и неподалеку расположено производство. Следовательно, его могли обнаружить и раньше. Однако поисковики, которые ранее просматривали эту территорию, тоже не увидели ее. Кроме того, овраг находится неподалеку от того места, где Ольгу в последний раз сняли камеры видеонаблюдения. В морге волонтерам также подтвердили, что тело пролежало около полутора месяцев.

Кроме того, в речах родных прозвучала фраза, что погибшую учительницу обнаружили дети, которые играли неподалеку.

"Спасибо, что они не постеснялись, не испугались и все рассказали. Теперь уже хотя бы похоронить можно. Безызвестность – это еще хуже", – сказала мама Ольги.

Напомним, Ольгу Залит искали более сотни человек, которые распространили свыше 1,2 тысячи ориентировок и даже подключили к поискам дроны. Алтайский Следком после пропажи женщины возбудил уголовное дело по статье "Убийство".