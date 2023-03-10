Молодой рубцовчанин организовал нарколабораторию в одном из городских бараков

В 2022 году он начал работать закладчиком, а потом стал производителем

10 марта 2023, 12:05, ИА Амител

Фото: 22.мвд.рф

Полицейские в Рубцовске задержали 22-летнего парня, организовавшего нарколабораторию в одном из бараков города. Об этом рассказали в региональном главке МВД.

"Сотрудники полиции предварительно установили, что изготовитель наркопорошка официально нигде не трудоустроен и ранее не судим. В мае 2022 года он стал так называемым закладчиком от одного из интернет-магазинов, а в январе 2023 года самостоятельно занялся производством зелья, следуя инструкциям анонимных кураторов", – сказано в сообщении.

За несколько месяцев противоправной деятельности рубцовчанин заработал около двух миллионов рублей.

В отношении него возбудили уголовное дело.