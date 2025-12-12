После погодных качелей в регионе установятся комфортные для Сибири температуры

12 декабря 2025, 15:18, ИА Амител

Сосульки. Потепление / Фото: amic.ru

Морозы ниже -30, терзавшие Алтайский край, наконец отступают. Регион захлестнет мощная волна потепления: синоптики ожидают, что столбики термометров поднимутся до +4 градусов. Кроме того, на территорию края обрушатся снег, метели и сильный порывистый ветер. Об этом amic.ru рассказала начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.

13 и 14 декабря в Алтайском крае выпадет снег. Местами ожидаются метели и гололедные явления. Ветер будет дуть со скоростью от 4 до 9 м/с, в некоторых районах порывы достигнут 14−16 м/с. Ночь 13 декабря будет холодной: столбики термометров опустятся до -18...-23 градусов. А днем потеплеет до 0 градусов. Правда, нижняя граница температур все равно будет минусовой: 8 градусов ниже нуля. В ночь на 14 декабря температура воздуха составит -1...-10 градусов, а днем в регион придет оттепель: воздух прогреется до -4...+1 градуса.

15 декабря в крае будет еще теплее. Вслед за ночными колебаниями температур от -1 до -11 столбики термометров поднимутся до -1...+4 градусов.

«Эти температуры будут отмечены как максимальные в первой половине дня. Далее температура воздуха будет понижаться. Это связано с прохождением холодного фронта», – уточнила Людмила Сырых.

Кроме того, днем 15 декабря краевые синоптики ожидают неблагоприятные погодные условия, которые с большой вероятностью могут перейти в штормовую погоду. Ветер подует со скоростью 12−17 м/с, местами его порывы достигнут 18−23 м/с, выпадет снег, местами на регион обрушатся метели. А при понижении температуры на дорогах будет сильная гололедица.