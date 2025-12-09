А в конце декабря будет просто хорошая и приятная погода – что-то "среднее арифметическое" между "тепло" и "холодно"

09 декабря 2025, 11:15, ИА Амител

Снег и дождь / Изображение сгенерировано Алиса AI / amic.ru

Погода в Алтайском крае опять поражает своими качелями, и это учитывая то, что уже почти середина декабря. Да-да! После морозов до -34 градусов в регион вновь придет потепление до нуля градусов, а вместе с этим – дожди с лужами и неприятным грязным снежным месивом и гололед. А затем опять наступят холода и улицы покроются льдом. Об этом говорят данные популярных сервисов Gismeteo и "Яндекс.Погода".

"Яндекс.Погода"

Включительно до четверга, 11 декабря, в Алтайском крае будет около -20 градусов. Осадков не ожидается, просто холодно. Уже в пятницу, 12 декабря, столбики термометров резко поднимутся до -10 градусов. А в субботу, 13 декабря, придет потепление, которое задержится в регионе на четыре-пять дней.

С 13 по 15 декабря ожидается около нуля градусов, снег и дожди. С 16 декабря начнет постепенно холодать. В субботу, 20 декабря, прогнозируется до -21 градуса.

Вторая половина декабря будет весьма теплой, учитывая тот факт, что это все-таки сибирская зима. Столбики термометров в эти дни покажут -10...-15 градусов.

Gismeteo

Данный прогноз почти идентичен предыдущему. Есть небольшие, почти незначительные, расхождения в градусах.

До конца декабря потеплений больше не предвидится, но и сильных уж морозов не ожидается. Будет просто хорошая и приятная погода – что-то "среднее арифметическое" между "тепло" и "холодно".