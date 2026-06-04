Мошенники под видом девушек на сайтах знакомств охотятся за данными военных
Злоумышленники предлагают "протестировать приложение" или обмениваться фото через специальную программу, после чего устанавливают вирус
04 июня 2026, 15:15, ИА Амител
В интернете активизировалась новая хакерская группа, которая под видом девушек знакомится с военными на сайтах знакомств, рассказали РИА Новости эксперты по кибербезопасности.
Злоумышленники используют разные сценарии.
«В зависимости от сценария "девушка" представляется программистом и предлагает протестировать приложение, которое "она" разработала, для чего присылает ссылку. Или предлагает "безопасно" обмениваться фотографиями через специальное приложение, которое нужно скачать», — пояснили специалисты.
По ссылке устанавливается вирус, который затем получает доступ к аккаунтам в соцсетях военных.
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