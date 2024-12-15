Мошенники похитили у пожилого мужчины из Алтайского края 200 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело

15 декабря 2024, 07:00, ИА Амител

Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru

Мошенники похитили 200 тысяч рублей у 61-летнего жителя Немецкого национального района, сообщили в МВД Алтайского края.

Мужчине позвонила якобы сотрудница соцзащиты и сказала, что при подсчете трудового стажа произошла ошибка и решить ее можно только в его присутствии. Для этого она отправила сельчанину коды якобы для записи в очередь и оформления электронного талона.

Позже с мужчиной связался "сотрудник банка" и заявил, что на его имя берут кредиты, ведь он назвал коды доступа к "Госуслугам".

Затем потерпевший получил еще один звонок от "банковского работника", который убедил его оформить встречный кредит для защиты от аферистов. Так потерпевший взял заем в 200 тысяч рублей и перевел на указанный счет.

Возбуждено уголовное дело. Полицейские устанавливают личности злоумышленников.