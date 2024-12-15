Мошенники похитили у пожилого мужчины из Алтайского края 200 тысяч рублей
Возбуждено уголовное дело
15 декабря 2024, 07:00, ИА Амител
Мошенники похитили 200 тысяч рублей у 61-летнего жителя Немецкого национального района, сообщили в МВД Алтайского края.
Мужчине позвонила якобы сотрудница соцзащиты и сказала, что при подсчете трудового стажа произошла ошибка и решить ее можно только в его присутствии. Для этого она отправила сельчанину коды якобы для записи в очередь и оформления электронного талона.
Позже с мужчиной связался "сотрудник банка" и заявил, что на его имя берут кредиты, ведь он назвал коды доступа к "Госуслугам".
Затем потерпевший получил еще один звонок от "банковского работника", который убедил его оформить встречный кредит для защиты от аферистов. Так потерпевший взял заем в 200 тысяч рублей и перевел на указанный счет.
Возбуждено уголовное дело. Полицейские устанавливают личности злоумышленников.
07:32:23 15-12-2024
Весело жить без мозгов!
08:37:56 15-12-2024
А не надо отвечать на незнакомые номера.
07:57:11 16-12-2024
Гость (08:37:56 15-12-2024) А не надо отвечать на незнакомые номера. ... а если работа предполагает постоянные разговоры по телефону? Мне, например, ежедневно водители звонят!!!
09:40:42 15-12-2024
Жители края, включайте логику.
Какой трудовой стаж они нашли и решили вам вернуть? Кто?
Да люди в суд обращаются, чтобы добиться учета стажа. А вы наивно думаете, что для вас пенс.фонд сам найдёт потерянные кем-то 2-3 года работы....!?
Запомните, сотрудники социального фонда никому не звонят.
16:08:58 15-12-2024
Гость (09:40:42 15-12-2024) Жители края, включайте логику. Какой трудовой стаж они н...
Какую логику, ты о чем???
06:59:00 16-12-2024
Гость (09:40:42 15-12-2024) Жители края, включайте логику. Какой трудовой стаж они н... Соцфонд скорее отщипнет чем добавит
15:20:15 15-12-2024
Звонили и мне, предлагали, послал, пошли, но пошли доброжелательно. Теперь вот жалею что сразу отправил, нужно было все же таки поразвлечься. Какая никакая, а все же забава для пенсионера, а если в финале обзовут "козлом" или что особенно отрадно ....здесь самоцензура, так и вовсе пару лет жизни прибавляет, на радость ПФР.
18:34:15 15-12-2024
Свирепый Чарли (15:20:15 15-12-2024) Звонили и мне, предлагали, послал, пошли, но пошли доброжела... Вы молодец, что проявили бдительность и не стали продолжать с мошенниками разговор.
А развлекаться можно другими способами: балет посмотреть или пряники поесть и т.п.
Главное, что никому ни каких денег не должны. Всё ваше осталось при вас!