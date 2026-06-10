Москва и Бразилия обсуждают возобновление прямого авиасообщения

Посол Сержио Родригес дос Сантос подтвердил, что переговоры между официальными лицами двух стран уже ведутся

10 июня 2026, 12:00, ИА Амител

Самолет взлетает / Фото: amic.ru

Москва и Бразилия обсуждают возможность возобновления прямого авиасообщения, рассказал в беседе с "Известиями" посол Сержио Родригес дос Сантос.

Дипломат подтвердил, что переговоры между официальными лицами двух стран уже ведутся. Сейчас стороны выясняют, какие шаги необходимо предпринять правительствам и авиакомпаниям для запуска прямых рейсов.

По словам посла, обсуждения на уровне профильных ведомств уже стартовали. Однако чтобы реализовать проект, предстоит решить целый ряд вопросов — как регуляторного, так и коммерческого характера. В частности, нужно найти авиакомпанию, которая возьмет на себя обслуживание маршрута.



