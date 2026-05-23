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Мотоциклист насмерть разбился после столкновения с ЛЭП на Алтае

Мужчина не выбрал безопасную скорость движения

23 мая 2026, 16:05, ИА Амител

Место происшествия / Фото: МВД Республики Алтай
Место происшествия / Фото: МВД Республики Алтай

В Онгудайском районе ночью 23 мая произошло смертельное ДТП с участием мотоциклиста. Об этом сообщили в МВД Республики Алтай.

Авария случилась около 01:50 в селе Курота. По предварительным данным, 30-летний мужчина ехал по дороге на мотоцикле Racer и не выбрал безопасную скорость движения.

В результате водитель не справился с управлением и врезался в опору линии электропередачи.

От полученных травм мотоциклист скончался на месте происшествия.

По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку.

ДТП мотоциклы Республика Алтай
       

Комментарии 6

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Гость

16:41:10 23-05-2026

хусть, - и нет взрослого красивого живого человека. из читающих эти строки байкеров многие не увидят следующего лета

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гость

19:34:42 23-05-2026

Гость (16:41:10 23-05-2026) хусть, - и нет взрослого красивого живого человека. из чита... Да и не байкеров то же.

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Кость

18:48:25 23-05-2026

Racer ваще отстой... Дрянная техника...

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Гость

20:43:09 23-05-2026

В два часа ночи куда несло ?
говорю всем : " пейте больше- сил не хватит за рульсесть"
Тут никто не знает зачем поехал , но как правило чтобы догнаться

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Гость

22:56:12 23-05-2026

Его, случайно, не Максим звали?

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Гость

21:24:49 24-05-2026

Понаставят опор где ни попадя, вот и результат.

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