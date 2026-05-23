Мотоциклист насмерть разбился после столкновения с ЛЭП на Алтае
Мужчина не выбрал безопасную скорость движения
23 мая 2026, 16:05, ИА Амител
Место происшествия / Фото: МВД Республики Алтай
В Онгудайском районе ночью 23 мая произошло смертельное ДТП с участием мотоциклиста. Об этом сообщили в МВД Республики Алтай.
Авария случилась около 01:50 в селе Курота. По предварительным данным, 30-летний мужчина ехал по дороге на мотоцикле Racer и не выбрал безопасную скорость движения.
В результате водитель не справился с управлением и врезался в опору линии электропередачи.
От полученных травм мотоциклист скончался на месте происшествия.
По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку.
16:41:10 23-05-2026
хусть, - и нет взрослого красивого живого человека. из читающих эти строки байкеров многие не увидят следующего лета
19:34:42 23-05-2026
Гость (16:41:10 23-05-2026) хусть, - и нет взрослого красивого живого человека. из чита... Да и не байкеров то же.
18:48:25 23-05-2026
Racer ваще отстой... Дрянная техника...
20:43:09 23-05-2026
В два часа ночи куда несло ?
говорю всем : " пейте больше- сил не хватит за рульсесть"
Тут никто не знает зачем поехал , но как правило чтобы догнаться
22:56:12 23-05-2026
Его, случайно, не Максим звали?
21:24:49 24-05-2026
Понаставят опор где ни попадя, вот и результат.