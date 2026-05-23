Мотоциклист насмерть разбился после столкновения с ЛЭП на Алтае

Мужчина не выбрал безопасную скорость движения

23 мая 2026, 16:05, ИА Амител

Место происшествия / Фото: МВД Республики Алтай

В Онгудайском районе ночью 23 мая произошло смертельное ДТП с участием мотоциклиста. Об этом сообщили в МВД Республики Алтай.

Авария случилась около 01:50 в селе Курота. По предварительным данным, 30-летний мужчина ехал по дороге на мотоцикле Racer и не выбрал безопасную скорость движения.

В результате водитель не справился с управлением и врезался в опору линии электропередачи.

От полученных травм мотоциклист скончался на месте происшествия.

По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку.