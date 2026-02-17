Мужчина с раком поджелудочной последней стадии назвал первый симптом

Семья погибшего решилась рассказать о болезни отца, чтобы привлечь внимание к проблеме поздней диагностики онкозаболеваний

17 февраля 2026, 15:21, ИА Амител

Мужчина с телефоном / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

В Великобритании трагически завершилась история 58‑летнего мужчины, у которого диагностировали рак поджелудочной железы на неоперабельной стадии — спустя всего шесть недель после постановки диагноза пациент скончался, сообщает "Российская газета".

До этого в течение четырех лет он страдал от изжоги и несварения желудка, но врачи долгое время не могли выявить истинную причину недомогания.

Семья погибшего — жена и дочери — решилась рассказать о болезни отца, чтобы привлечь внимание к проблеме поздней диагностики этого вида онкозаболевания. По их словам, рак поджелудочной железы зачастую выявляют слишком поздно.

На протяжении нескольких лет британские медики ставили пациенту разные диагнозы и выписывали лишь таблетки от несварения. Помимо проблем с пищеварением, вторым ключевым симптомом стала постоянная ноющая боль в животе.

«Он несколько месяцев ходил туда‑сюда по врачам, ему прописали еще таблетки от расстройства желудка, но они практически не помогли. Анализы были "в норме". В разные моменты врачи подозревали то грыжу, то камни в желчном пузыре. Мужчина тем временем сильно похудел, его кожа начала приобретать желтоватый оттенок», — говорится в публикации.

Лишь после назначения МРТ медики обнаружили запущенный рак на последней стадии.

«Пациенту сказали, что рак уже распространился по всему телу и вариантов лечения или хирургического вмешательства нет. Родственникам посоветовали обеспечить мужчине паллиативную помощь», — отмечают журналисты.

Несмотря на все усилия, спасти пациента не удалось. В комментариях к публикации пользователи поделились похожими историями из жизни своих близких. Многие отметили, что развитию рака поджелудочной железы предшествовали такие симптомы, как дискомфорт под ребрами, нарушения работы кишечника и резкое снижение веса.

Ранее хирург указал на симптомы рака толстой кишки, маскирующиеся под геморрой. Люди годами лечат себя сами, не подозревая о возможном заболевании.