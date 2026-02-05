Чрезмерное употребление некоторых продуктов питания способно повысить риск развития онкологических заболеваний — прежде всего, органов ЖКТ

05 февраля 2026, 13:02, ИА Амител

Колбаса / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

Врач‑онколог высшей квалификационной категории, торакальный хирург, ведущий научный сотрудник и заведующий отделением торакальной онкологии ФГБУ "СПб НИИФ" Андрей Нефедов в интервью RT рассказал о продуктах, злоупотребление которыми может повышать риск развития онкологических заболеваний.

Это, прежде всего, переработанное мясо — колбасы, сосиски, ветчина, бекон, солонина.

«Употребление каждых 50 граммов переработанного мяса ежедневно повышает риск колоректального рака (прямой кишки) на 18%. Также выявлена связь с раком желудка. Механизм развития рака из‑за потребления подобных продуктов связан с повреждением ДНК: нитриты, используемые для консервирования, превращаются в канцерогенные нитрозамины в желудочно‑кишечном тракте. Кроме того, при высокотемпературной обработке ряд веществ в составе переработанного мяса обладают мутагенными свойствами», — пояснил специалист.

Нефедов рекомендовал по возможности полностью исключить такие продукты из рациона. В качестве альтернативы он предложил отдавать предпочтение домашним колбасам с проверенным составом — например, из куриной грудки.

Врач также обратил внимание на красное мясо (свинину, баранину, говядину), которое считается вероятным канцерогеном. По его словам, оно может провоцировать развитие колоректального рака, а также рака поджелудочной железы и простаты.

При этом полностью отказываться от красного мяса не обязательно — достаточно ограничить его потребление до 350–500 граммов в приготовленном виде в неделю. Это примерно три небольшие порции в неделю, уточнил онколог. При этом особую опасность, по мнению эксперта, представляет алкоголь:

«Именно он ведет к развитию рака верхних дыхательных и пищеварительных путей, печени, толстой кишки и молочной железы. Безопасных доз алкоголя попросту не существует, поэтому важно значительно снизить присутствие алкогольных напитков в своей жизни или исключить их вовсе».

Кроме того, Андрей Нефедов посоветовал внимательно следить за количеством соли в рационе, подчеркнув, что ее избыток тоже может негативно влиять на здоровье.

Ранее онколог назвал три основных способа снизить риск рака в любом возрасте. Отказ от курения и алкоголя, контроль веса и борьба с опасными инфекциями — ключевые меры профилактики онкологических заболеваний.