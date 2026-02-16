"Ураганное" течение болезни: Симоньян рассказала о борьбе с раком

Маргарита Симоньян уточнила, что продолжает лечение и находится под наблюдением врачей

16 февраля 2026, 21:02, ИА Амител

Маргарита Симоньян / Выпуск "Ч.Т.Д."

Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала о ходе лечения онкологического заболевания и новых рекомендациях врачей. Подробностями она поделилась в своем Telegram-канале.

По словам Симоньян, из-за сильного стресса болезнь, как объяснили медики, начала развиваться "ураганно". В связи с этим ей предстоит длительное и комплексное лечение.

«Поэтому и операция, и химия, и лучевая [терапия], и гормоны еще на годы. Если Бог даст эти годы», — написала медиаменеджер.

Маргарита Симоньян уточнила, что продолжает лечение и находится под наблюдением врачей. Иных деталей о сроках и этапах терапии в публикации не приводится.