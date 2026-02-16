"Ураганное" течение болезни: Симоньян рассказала о борьбе с раком
Маргарита Симоньян уточнила, что продолжает лечение и находится под наблюдением врачей
16 февраля 2026, 21:02, ИА Амител
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала о ходе лечения онкологического заболевания и новых рекомендациях врачей. Подробностями она поделилась в своем Telegram-канале.
По словам Симоньян, из-за сильного стресса болезнь, как объяснили медики, начала развиваться "ураганно". В связи с этим ей предстоит длительное и комплексное лечение.
«Поэтому и операция, и химия, и лучевая [терапия], и гормоны еще на годы. Если Бог даст эти годы», — написала медиаменеджер.
Маргарита Симоньян уточнила, что продолжает лечение и находится под наблюдением врачей. Иных деталей о сроках и этапах терапии в публикации не приводится.
21:28:38 16-02-2026
Из глубоко личной проблемы устраивать серийное шоу? Я полагал, что Симонян уровнем гораздо выше, чем все эти "инстасамки" со своими "вот тут я кушаю - вот тут я какаю - вот тут я страдаю".
21:30:50 16-02-2026
Жалко женщину. Сталкивались с такой заразой. У жены, случайно узнали, что рак молочной железы. Начали добиваться направления в Новосибирск. И узнали, что такое безразличие! Поехали сами, к одному врачу, прокол, всё хорошо. К другому, прокол, всё хорршо. Давай ещё к одному, чтобы точно. Прокол, исковыряла грудь, рак прогрессирующий. Приехали домой, в больнице ответ, ждите, вы не одни. Поехали в Новосибирск, рассказали всё. Как так, мы каждый день даём два вызова. Положили, прооперировали. Врач сказал, ещё немного и было бы поздно. Вот так лечат в Барабинской больнице.
21:32:09 16-02-2026
Удачи тебе во всём!
21:57:42 16-02-2026
Давно не было.
08:12:40 17-02-2026
Наш НИИ несколько лет назад открыл синьку и красный цвет. Почему там мало используют хотя бы для исследований? …раствор метиленового синего известен как фотосенсибилизатор. Это группа светочувствительных веществ, действие которых усиливается при воздействии света с соответствующей длиной волны. Фотосенсибилизатор переносит энергию света на кислород, благодаря чему он переходит в так называемое синглетное состояние. Синглетный кислород химически очень активен: он окисляет белки и другие биомолекулы, разрушая внутренние структуры патологических клеток (если точнее, меняет их полярность), после чего они становятся нежизнеспособными.
Применение малахитового зеленого устраняет рак в срок от 3 до 6 месяцев, метастазы в том числе. Описаны 13 примеров излечения. Кутушов М.В.
10:05:40 17-02-2026
Напишите Маргарите лично, вдруг она не знает ))) Вы же столько человек можете спасти
08:29:28 17-02-2026
Шоу продлолжается