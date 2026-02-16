Люди годами лечат себя сами, не подозревая о возможном заболевании

16 февраля 2026, 15:45, ИА Амител

Врач, пациент / Изображение сгенерировано Шедеврум от ИИ YandexART/ amic.ru

Рак толстой кишки часто остается незамеченным, так как его симптомы похожи на геморрой. Об этом в интервью "Ленте.ру" рассказал Павел Бледных, онколог и хирург из "СМ-Клиники".

«Многие пациенты не обращают внимания на кровь в кале, считая это признаком геморроя. Особенно если проблема давно беспокоит и не вызывает сильного дискомфорта. В итоге люди годами лечат себя сами, не подозревая о возможном раке кишечника», — отметил врач.

Бледных также добавил, что на ранних стадиях рака толстой кишки могут возникать и другие симптомы: трудности при дефекации, чередование запоров и диареи, чувство неполного опорожнения кишечника и внезапная усталость без видимых причин.

«Без обследования невозможно отличить геморрой от рака. Поэтому при появлении крови в стуле, боли или других симптомов важно обратиться к врачу для диагностики», — заключил специалист.

