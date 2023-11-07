Мужчина в Кузбассе воровал пиво в магазинах, заменяя его водой

Похитителя пенного разоблачила бдительная продавщица

07 ноября 2023, 23:10, ИА Амител

Кадр из видео

Житель Кузбасса нашел необычный способ пить пиво не тратя деньги. Об этом сообщает Mash Siberia.

Мужчина приходил в магазин, брал несколько бутылок пива, убирал их в рюкзак и расплачивался. Когда терминал давал уведомление о нехватке денег на карте, магистр пивной трансмутации доставал из рюкзака бутылки, в которые заранее наливал воду.

Бдительная продавщица, которую предупредили об изобретательном воришке, разоблачила его. Кроме того, пивной трюкач попал на запись камер видеонаблюдения.

Заявление в полицию писать пока не стали.